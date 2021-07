Alweer een Nederlandse sporter positief getest op de Olympische Spelen

De coronamaatregelen bij de Olympische Spelen in Tokio zijn strenger dan streng. Toch is alweer een Nederlandse sporter positief getest. Voor Reshmie Ooging (taekwondo) is een droom vervlogen. Zij zit in quarantaine.

Binnen TeamNL werd nog een lid positief op corona getest. Een staflid van de roeiploeg kan zijn werk voorlopig niet doen. Voor beiden geldt dat zij volgens het protocol van Tokio 2020 – de naam bleef gehandhaafd – een periode van tien dagen in quarantaine gaan. Binnen de geldende protocollen van TeamNL is geanticipeerd op het mogelijke gevaar van close contacts. Veiligheid voor alles dus, voor alle andere Oranje-sporters.

Einde carrière na positieve test

„Ik heb er geen woorden voor”, reageerde vechtsporter Oogink vandaag. „Ik heb er alles aan gedaan en keihard gewerkt om hier te komen, ook na mijn zware knieblessures. En nu houdt het op deze manier op. Dit is het einde van mijn carrière.”

Gisteren werd het eerste besmettingsgeval aan Nederlandse kant in Tokio. Candy Jacobs (skateboarden) moet de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan. Ze hoopt als zij 34 jaar is in Parijs (2024) alsnog haar debuut te maken. Vanmorgen plaatste Candy Jacobs op Instagram een update over haar situatie.



‘Vreselijk nieuws op de Olympische Spelen’

„Ik draai er niet omheen, dit is voor hen beiden vreselijk nieuws”, zegt chef de mission Pieter van den Hoogenband over Reshmie Ooging en het roeistaflid. „We doen er met elkaar alles aan om de besmettingen buiten de deur te houden. En toch worden we ermee geconfronteerd. Vanuit TeamNL steunen we hen waar we kunnen. Tegelijkertijd gaan de anderen door met hun laatste voorbereidingen voordat we gaan beginnen. Ook daar ondersteunen we waar mogelijk. Ik zie om me heen dat onze sporters zich blijven focussen op waarom we hier zijn. Dat is niet altijd even makkelijk maar we zijn met professionele topsporters hier die zich altijd aanpassen aan de omstandigheden.”

Slechte dagen na weer een positieve test

De oud-topzwemmer, die zelf drie olympische titels pakte, bekende dat TeamNL „twee zware dagen” achter de rug heeft met drie besmettingen. „In de eerste plaats is het voor de betrokkenen verschrikkelijk. Candy ziet de kans voorbij gaan om hier als debutant in actie te komen. Reshmie heeft twee jaar geknokt om hier te komen. En dan is het al klaar voordat het begint. De regels worden strak gehanteerd en ze zijn er om ons te beschermen. Daar hebben zij echter niets aan. Voor hen is het al voorbij voordat het begon. Dat is keihard.”

Volgens het organisatiecomité zijn er tot dusver 87 positieve coronatests bij de Olympische Spelen geregistreerd. Er zijn ruim 30.000 tests uitgevoerd bij 18.000 sporters, officials, journalisten en andere betrokkenen die vanaf 1 juli in Japan zijn aangekomen.