Dilemma: 6 op de 10 vindt dat je alleen met een vaccinatie overal welkom bent

Als alle volwassenen straks de kans hebben gehad hun coronaprikken te halen, mogen alleen mensen met een vaccinatie toegang krijgen tot openbare gelegenheden als cafés en festivals. Dat vindt 62 procent van de gevaccineerden.

Het duivelse dilemma – moet dat nu wel of niet – werd gepeild door nieuwsprogramma EenVandaag. De uitkomst van de peiling werd gisteravond bekendgemaakt. De cijfers betekenen net zo zeer dat vier op de tien ‘toegang met vaccinatie’ niet ziet zitten.

Beperkingen voor mensen zonder vaccinatie?

Het actualiteitenprogramma deed onderzoek onder 15.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Van de deelnemers aan het onderzoek is 83 procent al gevaccineerd of van plan zich te laten prikken. 14 procent wil zich zeker of waarschijnlijk niet laten inenten. Zij zijn vrijwel zonder uitzondering (98 procent) tegen beperking van toegang voor mensen die geen vaccinatie willen.



62% van de (deels) gevaccineerden vindt dat, zodra alle volwassenen de kans hebben gekregen om hun prikken te halen, alleen zij nog toegang mogen hebben tot bepaalde openbare gelegenheden.

@EenVandaag @GijsRademaker ➡️ https://t.co/Uho2Wexb5G pic.twitter.com/YpYtNIA7mv — EenVandaag Opiniepanel (@Opiniepanel) July 22, 2021

In Nederland is er geen vaccinatieplicht, maar kun je ook met een negatieve test of bewijs dat je corona hebt gehad naar evenementen of op vakantie. Nu de Delta-variant tot veel besmettingen leidt is er discussie. Vooral over of volledige vaccinatie verplicht moet worden voor toegang tot niet-noodzakelijke gelegenheden.

Geen vaccinatie, geen verantwoordelijkheid

Veel gevaccineerden zien dit wel zitten, komt naar voren uit het onderzoek. Zij vinden dat mensen die zich niet willen laten vaccineren, geen verantwoordelijkheid nemen. Zij houden de pandemie in stand en laten anderen voor de gevolgen opdraaien, is de mening.

Zo zegt iemand: „Er komt een nieuwe golf en iedereen is daar weer de dupe van. Met name het zorgpersoneel. En straks moet ik zeker weer in lockdown voor dit soort mensen?”



7 op de 10 ongevaccineerden voelen maatschappelijke druk om zich alsnog te vaccineren 💉 1 op de 9 heeft daar zelfs ruzie over gemaakt met familie of goede vrienden.

@EenVandaag @GijsRademaker pic.twitter.com/2QMl7JfkBG — EenVandaag Opiniepanel (@Opiniepanel) July 22, 2021

Andere landen voeren verplichting al in

De discussie speelt of speelde ook in ander landen. In Italië bijvoorbeeld, waar een beslissing is genomen. In de strijd tegen de jongste coronagolf is in vanaf 6 augustus een coronapas nodig als je binnen in een restaurant of bar wil zijn. Het bewijs, dat aantoont dat je bent gevaccineerd, onlangs getest of genezen, wordt ook verplicht voor onder meer stadions, sportscholen, zwembaden, musea, bioscopen, theaters, concerten en beurzen.

De Italiaanse regering wil met de zogenoemde groene pas de nieuwe toename van het aantal coronabesmettingen indammen. Het certificaat kan digitaal zijn of schriftelijk. De gezondheidspas is een instrument om Italianen in staat te stellen hun activiteiten voort te zetten, zegt premier Draghi. „Met de garantie dat ze zich niet tussen besmettelijke mensen zullen bevinden.”

Israël speelt met de gedachte

De Israëlische premier Naftali Bennett heeft volgens Israëlische media gisteravond aangekondigd dat alle inwoners van Israël zonder vaccinatie spoedig worden geweerd uit alle openbare gelegenheden. Het gaat dan om gebouwen met honderd of meer mensen. Dit verbod zal zowel binnen als buiten gelden en ook synagogen betreffen.

Ook kondigde Bennett aan dat mensen theaters, stadions of gebedshuizen vanaf 8 augustus alleen nog mogen betreden mits ze een bewijs van vaccinatie tonen. Een bewijs dat ze Covid-19 hebben gehad en hersteld zijn, of een zelf te betalen negatieve test zijn ook goed. Zo hoopt de regering niet-gevaccineerden aan te sporen zich alsnog te laten inenten. Bennett: „Als iedereen een vaccinatie krijgt, kan het leven weer normaal worden. Maar als een miljoen mensen weigeren, zullen de andere acht miljoen lockdowns moeten ondergaan.”



Anecdotally, I’m told that not only are the vaccines totally safe, but they also help burn weight. Healthier & slimmer in one shot. — Sean Penn (@SeanPenn) July 17, 2021

In de artiestenwereld speelt het dilemma ondertussen ook. Zo keert acteur Sean Penn niet terug naar de opnames van serie Gaslit zolang niet alle medewerkers van de show gevaccineerd zijn. Popartiest Eric Clapton daarentegen heeft gisteren aangegeven dat hij niet wil optreden in zalen waar alleen gevaccineerde toeschouwers worden toegelaten.