Roeier Twellaar liet in aanloop naar Spelen zelfs vriendin voor ieder bezoek testen

De Nederlandse roeiploeg in Tokio wordt geteisterd voor coronabesmettingen, maar de roeiers maken elkaar geen verwijten. „We zijn weken van tevoren supervoorzichtig geweest”, zegt Melvin Twellaar. In de weken voor zijn vertrek liet de roeier zelfs zijn vriendin voor ieder bezoek een test doen.

Vandaag werd het derde coronageval binnen de roeiploeg geconstateerd. Het gaat om coach Josy Verdonkschot. Eerder werd bij roeier Finn Florijn en een ander staflid van de roeiploeg het coronavirus vastgesteld. Er wordt gevreesd voor meer besmettingen.

Naast besmettingen in de roeiploeg, testten skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink ook positief op het coronavirus. Voor Jacobs betekende de besmetting dat haar Olympische droom voorbij was voor hij begon.

Roeiers strenger dan noodzakelijk

„Je kan er niet zoveel aan doen en je houdt je zo goed mogelijk aan alle maatregelen. Ik denk dat wij er al strenger op zijn dan noodzakelijk is, maar het heeft nu geen zin om ons druk te maken” zegt de 30-jarige Stef Broenink. Ploeggenoot Twellaar: „Het is alleen maar afleiding. Uiteindelijk zijn we hier voor de Spelen en om onze beste race te varen in de finale. Natuurlijk weet je wat er is gebeurd. Maar het gaat energie vreten als je ermee bezig blijft.”

De roeiers benadrukken dat ze elkaar geen verwijten kunnen maken. In de aanloop naar de Spelen meed de roeiploeg ieder risico. „Ik heb bijvoorbeeld geen vrienden gezien en alleen mijn vriendin. Zij moest zich iedere keer eerst testen voordat ze bij mij kwam. Ik ken weinig mensen die voorzichtiger waren dan wij”, zegt Twellaar.

Focussen op het roeien

Volgens Broenink zijn de roeiers wel bekend met dit soort situaties. „Het is voor ons ook niet de eerste keer. We moeten elke keer door die hoepel springen en daar raak je aan gewend. We proberen ons zo goed mogelijk te focussen op het roeien.”

De roeiers plaatsten zich overtuigend voor de finale van de dubbeltwee. De komende dagen hopen ze zich te kunnen concentreren op het roeien. „Als je je heel bang gaat zitten maken, dan heb je sowieso al verloren”, zegt Broenink.