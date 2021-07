Amstelveen wil straat naar Peter R. de Vries vernoemen

De gemeente Amstelveen staat ervoor op om een straat te vernoemen naar Peter R. de Vries, als dat verzoekt komt. Dat zegt locoburgemeester en VVD-wethouder Herbert Raat.

„Peter R. de Vries heeft lang in Amstelveen gewoond: we kenden hem en hij groeide hier op. Dat hij een bijzondere inwoner was hoef ik niet uit te leggen”, zegt wethouder Raat tegen het plaatselijke magazine AmstelveenZ. De wethouder voegt eraan toe dat de gemeente „natuurlijk” open zou staan voor het idee, als dat verzoek komt. Momenteel wordt er in Amstelveen gewerkt aan nieuwbouwwijk De Scheg. Straten in deze wijk worden vernoemd naar bekende inwoners van de stad.

De Vries werd geboren in Aalsmeer, maar groeide op in Amstelveen. Op een muurtje achter zijn ouderlijk huis aan de Borssenburg staat ‘Peter’ en de naam van zijn favoriete voetbalclub ‘Ajax’ gekerfd.

De familie van de overleden misdaadverslaggever wil graag dat er een straat in Amsterdam naar hem wordt vernoemd. Dat idee ontstond de afgelopen dagen op Twitter. Broer Wouter de Vries en advocaat Peter Schouten vertelden vrijdag aan tafel bij Humberto dat ze het idee steunen. „,Gooi eens een zeeheld eruit en kom met een Peter R. de Vries-straatnaam.” De twee zeiden contact te hebben met burgemeester Femke Halsema over het initiatief. „Ik denk dat het goed is als we ons herinneren hoe zo iemand voor ons allemaal heeft gestreden”, zei Schouten.

Petitie voor Peter R. de Vriesstraat

Vrijdag werd er ook een petitie gestart om de Lange Leidsedwarsstraat, de straat waar De Vries neergeschoten werd, om te dopen tot de Peter R. de Vriesstraat. Die petitie is bijna 1300 keer ondertekend.

De kans dat er op korte termijn een straat in Amsterdam wordt vernoemd naar de misdaadverslaggever lijkt echter niet heel groot. Volgens de regels voor straatnamen mag een straat namelijk niet naar iemand vernoemd worden kort nadat diegene is overleden.