Code geel vanwege noodweer in heel Nederland, België maakt zich op voor nog meer regen

Het KNMI waarschuwt voor noodweer in het hele land. In de loop van vanmiddag kan er overal, op de Wadden na, veel regen vallen. Ook waarschuwt het meteorologisch instituut voor onweersbuien. Daarom is voor heel Nederland code geel afgekondigd.

Bij de buien is er lokaal kans op hagel en windstoten. Ook kan er plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen. Omdat het om plaatselijke buien gaat, zullen er ook plaatsen zijn waar het zo goed als droog blijft.

Wateroverlast in Friesland, West-Brabant en Zeeland

In de nacht van zaterdag op zondag trokken er al fikse stortbuien over Friesland. Die veroorzaakte op sommige plekken wateroverlast. Daarbij gaat het voornamelijk om ondergelopen kelders.

Ook in West-Brabant en Zeeland zorgden hevige regenbuien voor veel wateroverlast. Bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn meerdere meldingen binnengekomen over straten die blank staan en ondergelopen kelders. In Oud-Vossemeer kwam het water boven de wielen van auto’s uit. Op sommige plekken moest de brandweer helpen bij het wegpompen van water in tientallen huizen. Volgens de Veiligheidsregio is de situatie inmiddels onder controleren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Regen zorgt opnieuw voor overstromingen in België

In België ging het gisteren opnieuw mis door zware buien. In de plaats Dinant in de provincie Namen stroomde het water door de straten. Op beelden op sociale media is te zien hoe auto’s werden meegesleurd door het water. Meerdere wegen stonden onder water en in de provinciehoofdstad Namen stortte een muur in door een kleine aardverschuiving. Volgens de burgemeester is de schade aanzienlijk, maar vielen er geen slachtoffers. Wel moesten vier mensen hun woning verlaten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations 🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni – Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

De komende dagen wordt er opnieuw veel regen verwachten in België. Het land bereid zich voor op meer wateroverlast. Zo worden er opvangcentra ingericht en liggen er plannen klaar voor als bewoners geëvacueerd moeten worden. open na

De gouverneur van de provincie Luik heeft een spoedvergadering belegd om maatregelen tegen nieuwe overstromingen voor te bereiden. Hulpdiensten, brandweer en opvangcentra staan klaar om hulp te bieden. Ook liggen plannen voor evacuatie van bewoners klaar. Bij de overstromingen van vorige week kwamen in België 36 mensen om het leven, zeven mensen worden nog vermist.