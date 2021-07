Positieve test: drama Candy Jacobs nog voor Olympische Spelen zijn begonnen

Wat een drama voor skateboardster Candy Jacobs op de Olympische Spelen in Tokio. Zij zit tien dagen in quarantaine op haar hotelkamer, nog voor de Spelen zijn begonnen. De reden: een positieve coronatest.

Candy Jacobs had komende maandag voor haar wedstrijd moeten aantreden. Daar kan een dikke streep door, haar Olympische droom is voorbij.

Positieve coronatest Candy Jacobs

Hoewel de Nederlandse skateboardster Candy Jacobs geen fysieke klachten heeft, zit ze toch voor tien dagen in een quarantainehotel in Tokio. De 31-jarige Limburgse testte positief op het coronavirus. Analyse van een speekseltest, die de sporters dagelijks moeten inleveren, leverde twee keer een positieve uitslag op. De daarna afgenomen PCR-test bleek vervolgens ook positief.

Aangezien Candy Jacobs niet in actie komt en geen kans meer maakt op een gouden medaille, op deze plaats toch wat beelden om te laten zien wat zij kan. De beelden zijn van anderhalf jaar geleden, toen zij haar zinnen duidelijk op de Olympische Spelen in Tokio had gezet.

Geen klachten voor Candy Jacobs

„Candy heeft geen klachten, maar drie tests waren positief”, zegt een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF. „Dat betekent dat het lid van TeamNL tien dagen in quarantaine moet.” Dat blijft door de strenge coronamaatregelen ook zo als zij morgen weer negatief zou testen. Voor Jacobs zijn de Spelen daardoor voorbij. Extra zuur: de Olympische Spelen in Tokio betekenden onlangs haar leeftijd een debuut. Skateboarden is namelijk voor het eerst een Olympische sport. Op Instagram meldt Candy Jacobs: „Mijn hart is gebroken.”

Zucht van verlichting voor SkateKeet

Candy Jacobs zou komende maandag samen met Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot in actie komen op het onderdeel ‘Street’. Eerstgenoemde, de 16-jarige met de bijnaam SkateKeet, slaat een zucht van verlichting. Zij draagt vrijdag als jongste Nederlandse deelneemster samen met Churandy Martina het roodwitblauw tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. SkateKeet heeft zich goed aan de coronamaatregelen gehouden en slaapt op een andere kamer dan Candy Jacobs. Eerder deze week had de tiener de schrik te pakken toen haar ouders meldden dat in Utrecht hun camper was uitgebrand. Nu krijg zij gelukkig goed nieuws: een negatieve coronatest.



Eerste Nederlanders in actie tijdens de Olympische Spelen

Candy Jacobs had in het olympisch dorp een eigen kamer. Omdat ze de afgelopen dagen geen enkele keer langer dan een kwartier zonder mondkapje op binnen 2 meter van een andere sporter is geweest, is er volgens NOC*NSF geen sprake van ‘close contacts‘. De overige tests van de Nederlandse sportploeg in Tokio waren negatief.

Jacobs kan dus gaan zitten balen op haar kamer en vervolgens naar huis. Voor andere Nederlanders staan de Olympische Spelen juist op het punt van beginnen. De openingsceremonie in Tokio is pas vrijdag, maar de Oranje Leeuwinnen mogen vandaag al aan de bak in het voetbaltoernooi voor vrouwen. Oranje opent tegen Zambia (13.00 uur).

Oranje opent tegen Zambia (13.00 uur).