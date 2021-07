Programma Olympische Spelen zondag 25 juli: welke Nederlanders?

Wordt het zondag 25 juli dé dag van Anna van der Breggen op de Olympische Spelen? Of van misschien haar net zo sterke collega’s (én concurrenten) Annemiek van Vleuten, Marianne Vos of Demi Vollering? De oranje sportblik is zondagochtend vroeg in ieder geval op de oersterke Nederlandse wielerploeg gericht.

Dit is Metro’s dagelijkse overzicht van leden van TeamNL op de Olympische Spelen van Tokio. Wie komen er in actie en hoe laat gaan de Nederlanders allemaal van start? Herstellen de hockeyers zich bijvoorbeeld van de nederlaag tegen België?

De allerlaatste rit van Anna van der Breggen

Anna van der Breggen won goud tijdens de Olympische Zomerspelen van Rio in 2016. Annemiek van Vleuten viel tijdens een solovlucht in een afdaling en bleef lang roerloos liggen. Er waren grote zorgen om haar gezondheid en daardoor ontstond een ongemakkelijke blijheid voor Anna van der Breggen, die de gouden medaille plotseling won. Beide wereldsterren gaan in Tokio vandaag van start. Voor Van der Breggen betekent het haar allerlaatste optreden van haar imposante carrière. Zij stopt.

Als er één sport is waar Nederland zowel goud, zilver als brons kan winnen, dan is het bij het dameswielrennen op de weg. Alle vier de Oranjerijdsters kunnen winnen. Daar schuilt gelijk ook gevaar. Treden zij op als een echte ploeg? Gunnen zij een ander het grote succes? De mannen van Oranje deden het qua succes in Tokio niet voor op de dag na de openingsceremonie. Het scheelde overigens niet veel, want Bauke Mollema werde vierde.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 25 juli

02.00 uur: handbal (dames)

Nederland – Japan.

Feitje: Nederland is de huidig wereldkampioen. Een Olympische medaille haalden de Oranje-handbalsters nog nooit.



04.20 roeien (dames)

Sophie Souwer, skiff, kwartfinale 3.

04.33 uur: zwemmen (heren)

Arno Kamminga, halve finale 100 meter schoolslag.

Feitje: Kamminga zwom in de series een Nederlands record in 57,80 seconden. Na Adam Peaty uit Groot-Brittannië is hij de snelste schoolslagman ter wereld.

04.45 uur: zwemmen (dames)

4 x 100 meter vrije slag met vermoedelijk Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo, Marrit Steenbergen en Femke Heemskerk.

Feitje: In de halve finale zwom alleen Australië sneller. Kromowidjojo en Heemskerk kunnen voor de derde keer een estafettemedaille op deze afstand winnen.



04.55 uur: schermen (heren)

Bas Verwijlen tegen Kweon Young Jun uit Zuid-Korea, laatste 32 degen individueel. Er wordt geschermd tot en met de finale.

Feitje: Bas Verwijlen doet al voor de vierde keer mee aan de Olympische Spelen. De 37-jarige degenschermer werd 8e in Beijing 2008 en bereikte de laatste 16 in Londen 2012. In Rio 2016 was de eerste ronde zijn eindstation.

Vanaf 05.05 uur: windsurfen (heren)

Kira Badloe in actie in race 1, 2 en 3.

Marit Bouwmeester gaat alleen voor goud

Vanaf 05.05 uur: zeilen (dames)

Marit Bouwmeester, Laser Radial races 1 en 2.

Feitje: In deze klasse is Bouwmeester regerend Olympisch kampioen. In Londen 2012 greep zij al een zilveren medaille. In Tokio telt alleen goud: „Als topsporter train je niet al die jaren om de één na beste te zijn. Ik vind het wel mooi om dan ook gewoon uit te spreken dat ik voor goud ga.”

05.18 uur: boksen (heren)

Enrico La Cruz bokst bij ‘laatste 32 lichtgewicht’ tegen Keyshawn Davis uit de Verenigde Staten.



05.30 uur: roeien (vrouwen)

Roos de Jong en Lisa Scheenaard, halve finale vrouwen dubbeltwee.

05.50 uur: roeien (heren)

Melvin Twellaar en Stefan Broenink, halve finale mannen dubbeltwee.

Hoe laat begint het wielrennen op de Olympische Spelen?

06.00 uur: wielrennen (dames)

Wegwedstrijd met namens Nederland: Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Marianne Vos.



06.10 uur: roeien (heren)

Boudewijn Roëll, Jan van der Bij, Nelson Ritsema en Sander de Graaf in de mannen vier zonder stuurman. Herkansingsronde tegen Canada, Roemenië, Polen, Zwitserland en Zuid-Afrika.

07.00 uur: badminton (gemengd dubbel)

Selena Piek en Robin Tabeling spelen een groepswedstrijd tegen Seo Seung-Jae en Chae Yu-Jung uit Zuid-Korea.

07.20 uur: kanovaren (dames)

Martina Wegman, series run 1, slalom.

Vanaf 08.05 uur: windsurfen (dames)

Lilian de Geus in actie in race 1, 2 en 3.



Vanaf 08.10 uur: turnen (dames)

Eythora Thorsdottir, Vera van Pol en Sanne Wevers en Lieke Wevers. Kwalificatie voor de finale van de landenwedstrijd, meerkampfinale en toestelfinales. Onderdelen: balk, vloer, sprong en brug met ongelijke leggers.

Feitje: De vier turnsters waren er allemaal ook in Rio 2016 bij. De inmiddels gestopte Céline van Gerner was teamlid nummer vijf. Een landenploeg bestaat tegenwoordig uit vier turnsters.

08.30 uur: tennis (damesdubbel)

Kiki Bertens / Demi Schuurs in de eerste ronde tegen Mladenovic en Garcia (Frankrijk).

08.58 uur: kanovaren (dames)

Martina Wegman, series run 2, slalom.

10.00 uur: paardensport (dressuur, individueel)

Edward Gal met Total US, individueel groep B.

Hans Peter Minderhoud met Dream Boy, individueel groep C.

Marlies van Baalen met Go Legend, individueel groep E.

11.36 uur: paardensport

Marlies van Baarlen, tweede dag Grand Prix dressuur.

12.05 uur: 3×3 basketbal (heren)

Nederland – Japan. De ploeg bestaat uit Arvin Slagter, Dimeo van der Horst, Jessey Voorn en Ross Bekkering.



Nog meer zwemmers namens Nederland in actie in Tokio

12.12 uur: zwemmen (dames)

100 meter rugslag met Kira Toussaint en Maaike de Waard zwemmen en dus tegen elkaar tegelijk in serie 5.

12.40 uur: zwemmen (dames)

100 meter schoolslag met Tes Schouten in serie 3.

14.00 uur: zwemmen (heren)

4 x 100 meter vrije slag estafette met Nederland in serie 2. De bondscoach kan kiezen uit de zwemmers Thom de Boer, Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Casper Corbeau, Arno Kamminga en Nyls Korstanje. De tegenstanders: Canada, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Australië, Hongarije, Zwitserland en Duitsland.

14.00 uur: beachvolleybal (dames)

Sanne Keizer / Madelein Meppelink – Liliana / Elsa (Spanje).



14.15 uur: hockey (heren)

Nederland – Zuid-Afrika.

Feitje: Oranje moet zich herstellen van de 1-3 nederlaag tegen wereldkampioen België. Alexander Hendrickx, die in de Nederlandse competitie speelt bij Pinoké in Amstelveen, scoorde alle Belgische doelpunten. Opvallend: hij deed dat in een tijdsbestek van 5 minuten.

15.00 uur: 3×3 basketbal (heren).

Nederland – China. De ploeg bestaat uit Arvin Slagter, Dimeo van der Horst, Jessey Voorn en Ross Bekkering.

23.30 uur: triatlon (heren)

Jorik van Egdom en Marco van den Stel.

Feitje: De triatlon is eigenlijk het begin van het programma op maandag. In Tokio is dan 6.30 uur in de ochtend.

Hebben ‘we’ kansen op medailles?

Nou en of, want er zijn drie finales of eendaagse wedstrijden met Nederlanders. Op een rij: 4 x 100 meter wisselslag (estafette, zwemmen), wegwedstrijd dames (wielrennen) en het onderdeel degen bij de schermers. In het wielrennen en zwemmen is de kans op goud, zilver of brons het hoogst.

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

