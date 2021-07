Programma Olympische Spelen maandag 26 juli: welke Nederlanders?

Gaat ie het flikken? Dat is de vraag van Nederland op de derde dag van de Olympische Spelen in Tokio. Pakt Mathieu van der Poel op de mountainbike de gouden medaille?

Mathieu van der Poel wint overal en altijd. Hij had best kans gemaakt tijdens de Olympische wegwedstrijd, maar hij koos zijn eigen pad. Een pad zonder stenen en asfalt. Al meer dan anderhalf jaar weet hij: ik ga het op de Spelen op de mountainbike proberen. Omdat hij dat óók kan. En omdat hij dat ‘crossen door de bossen’ gewoon gaaf vindt.

Programma Nederlanders Olympische Spelen, 25 juli

Maar er is veel meer. Zoals het debuut van de skateboarders als nieuwe sport. Zoals de grote kans van Arno Kamminga in het zwembad. De start van de waterpolosters en het vervolg van het slot van de carrière van Kiki Bertens.

00.00 uur: triatlon (heren)

Jorik van Egdom en Marco van den Stel.

03.58 uur: skateboarden (dames, street)

Keet Oldenbeuving en Roos Zwetsloot.

Feitje: Skateboarden is een nieuwe sport op de Olympische Spelen. Oldenbeuving, haast beter bekend als SkateKeet, en Zwetsloot zijn in Tokio dus de eerste skateboarders ooit die voor Nederland op de Spelen uit komen. Candy Jacobs had daar ook bij kunnen zijn, maar haar droom spatte uiteen. Jacobs zit in quarantaine door een coronabesmetting.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

03.00 uur: hockey (dames)

Nederland – Ierland, poulewedstrijd.

Feitje: De Oranje-hockeysters openden zaterdag met een 5-1 op India. Hoe doden zij hun vrije tijd in Tokio eigenlijk? „We spelen heel veel spelletjes”, zegt Eva de Goede. „Vooral Rummikub is heel populair in ons team. We hebben ons op het ergste voorbereid en gingen ervan uit dat we heel erg opgesloten zouden zitten. We houden elkaar wel bezig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

03.40 uur: badminton (gemend dubbel)

Robin Tabeling / Selena Piek – Adham Elgamal / Doha Hany (Egypte), groepswedstrijd.

Kans op goud voor Arno Kamminga

04.12 uur: zwemmen (heren)

Arno Kamminga, finale 100 meter schoolslag.

Feitje: Kamminga is een regelrechte medaillekandidaat. Hij plaatste zich met de één-na-snelste tijd voor de finale. In de series zwom de geboren Katwijker al een Nederlands record.

04.20 uur: badminton (heren enkel)

Mark Caljouw – Misha Zilberman (Irsaël), groepswedstrijd.

Feitje: Caljouw (26) vertelde de dag voor de Olympische Spelen dat de badmintonners een eigen coronaprotocol hebben gevolgd. Zo kunnen zij elkaar nooit iets kwalijk nemen, zegt hij. „Wij hebben twee weken voor vertrek naar Tokio ons eigen protocol gevolgd. We gingen in de weken voor de Spelen bijvoorbeeld niet naar de kapper, pakten geen terrasje en hebben veel vrienden gemeden. We kunnen elkaar recht in de ogen kijken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

04.42 uur: judo (dames)

Sanne Verhagen tegen Sabrina Filzmoser (Oostenrijk), laatste 32 klasse tot 57 kilogram.

04.53 uur: zwemmen (dames)

Kira Toussaint en Maaike de Waard, halve finale 100 meter rugslag.

Vanaf 05.05 uur: windsurfen (dames)

Lilian de Geus, race 4, 5 en 6. Zondag eindigde zij bij de eerste drie races op de plaatsen 8, 11 en 1.

07.00 uur: tennis (dames dubbel)

Kiki Bertens / Demi Schuurs – Koedermetova / Vesnina (Rusland).

07.30 uur: tafeltennis (dames)

Britt Eerland – Dina Meshref (Egypte).

Feitje: Eerland had in de eerste twee ronden een bye. Geen feitje over haar, maar een eervolle vermelding voor iemand anders: Hend Zaza. De tafeltennisster van Syrië werd in de eerste ronde al uitgeschakeld, maar is de jongste deelneemster aan de Olympische Spelen van Tokio. Zij is 12 (!) jaar.

07.35 uur: zeilen (dames)

Marit Bouwmeester, race 3 en 4 Laser Radial.

Feitje: Regerend Olympisch kampioen Bouwmeester ging zondag bepaald niet florissant van start. In race 1 en 2 werd zij respectievelijk 21e en 14e. Kansloos voor eremetaal is Bouwmeester echter nog niet.

07.54 uur: handboogschieten (heren)

Landenwedstrijd met Sjef van den Berg, Steve Wijler en Gijs Broeksma. Zij starten tegen de winnaar van de wedstrijd Groot-Brittannië – Indonesië.

Hoe laat start Mathieu van der Poel in Tokio?

08.00 uur: mountainbiken (heren)

Mathieu van der Poel.

Feitje: Mathieu van der Poel is een grootheid in het veldrijden en wegwielrennen. Al voor het coronavirus de wereld lamlegde, wist hij: op de Olympische Spelen van Tokio ga ik voor een derde discipline, mountainbiken. Hij is er overigens verdomd goed in, liet hij in trainingswedstrijden zien. Goud is voor Van der Poel het enige wat telt. Lukt het niet? In Parijs 2024 heeft hij weer een kans. De man die in de afgelopen Tour de France de gele trui droeg, gaf zaterdag aan ook tijdens de volgende Olympische Spelen op de mountainbike te willen strijden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vanaf 08.05 uur: windsurfen (heren)

Kiran Badloe, race 4, 5 en 6. In de eerste drie races ging hij zondag met plek 5, 7 en 1 uitstekend van start.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

08.00 uur: tennis (heren dubbel)

Wesley Koolfhof / Jean-Julien Rojer – Daniell / Venus (Nieuw-Zeeland)

11.20 uur: waterpolo (dames)

Nederland – Australië, poulewedstrijd.

Feitje: Waterpolo bij de mannen bestaat op de Olympische Spelen al sinds 1900, bij de vrouwen pas sinds het jaar 2000. Oranje won goud in Beijing 2008, een ongelooflijke prestatie. In de finale werd de Verenigde Staten met 9-8 verslagen. Daniëlle de Bruijn scoorde maar liefst 7 keer.

11.40 uur: 3×3 basketbal (heren)

Nederland – België, groepswedstrijd.

12.20 uur: badminton (dames dubbel)

Selena Piek / Cheryl Seinen – Doha Hany / Hadia Hosny (Egypte), groepswedstrijd.

14.00 uur: beachvolleybal (dames)

Raïsa Schoon / Katja Stam – Joana Heidrich / Anouk Vergé / Dépré (Zwitserland), groepswedstrijd.

15.25 uur: 3×3 basketbal (heren)

Nederland – Polen, poulewedstrijd.

23.30 uur: triatlon (dames)

Maya Kingma en Rachel Klamer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Feitje: De triatlon is eigenlijk het begin van het programma op dinsdag. In Tokio is dan 6.30 uur in de ochtend.

Kunnen er op maandag medailles worden gewonnen?

Jazeker. Bij meerdere disciplines waarin Nederlandse sporters op 26 juli in actie komen, wordt goud, zilver en brons omgehangen. Het gaat dan om zwemmen (100 meter schoolslag mannen), skateboarden (street), mountainbiken (heren), handboogschieten (heren landenwedstrijd) en judo tot 57 kilogram (dames).

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rondom ploeg. Die vind je hier. Alle artikelen van Metro over de Olympische Spelen in Tokio zijn hier verzameld.

Elke dag om 20.00 uur vind je op Metronieuws.nl het programma en de tijden van de Nederlanders van de volgende dag.