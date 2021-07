Zesde en laatste seizoen van Lucifer: dit kun je ervan verwachten

Het zesde en laatste seizoen van de serie Lucifer is vanaf 10 september te zien op Netflix. Dat maakte de streamingdienst bekend tijdens de beurs Comic-Con in San Diego. Het nieuwe seizoen belooft een hele mooie te worden.

Lucifer was vanaf 2016 drie seizoenen te zien op de Amerikaanse zender Fox. Toen de tv-zender besloot met de show te stoppen, blies Netflix deze nieuw leven in. De streamingdienst was aanvankelijk van plan dat de vijfde reeks het slot zou zijn. Fans waren hier echter niet blij mee. Petities voor een zesde seizoen werden meer dan honderdduizend keer ondertekend. Netflix besloot daarop met een zesde en tevens laatste seizoen te komen.



let’s be bad one last time 🔥 #lucifer s6 arrives on @netflix september 10th pic.twitter.com/DgD0X0qrfR — Lucifer (@LuciferNetflix) July 25, 2021

Welke personages van Lucifer gaan we terugzien?

Zonder acteur Tom Ellis zou Lucifer niet hetzelfde zijn. Ellis keert dan ook in het laatste seizoen terug om zijn personage Lucifer Morningstar een mooi einde te geven. Naast Tom Ellis komen nog meer oude bekenden terug. Hieronder alvast een lijstje van de bekende gezichten waarvan zeker is dat ze terugkeren in seizoen 6:

Lauren German als Chloe

Lesley-Ann Brandt als Maze

Rachael Harris als Linda Martin

Aimee Garcia als Ella Lopez

Kevin Alejandro als Dan Espinoza

Scarlett Estevez als Trixie Espinoza

D.B. Woodside als Amenadiel

Naast de vaste castleden zullen we in seizoen 6 ook kennismaken met meerdere nieuwe personages. Zo zal acteur Chris Coy, bekend van zijn rollen in The Front Runner, Detroit en The Duece, de rol van Alan vertolken. Rob Zabrecky zal verder de rol van Horace Goldfinger op zich nemen. Hij was eerder al te zien in A Ghost Story, Criminal Minds en Lost River.

Verder zullen Merrin Dungey en Brianna Hildebrand hun opwachting maken. Dungey is bekend van haar rol in Alias. Zij zal de rol van Sonya op zich nemen. Hildebrand kun je kennen van Deadpool. Zij zal Rory spelen in seizoen 6. Als laatste maakt ook Mandy June Turpin haar opwachting. Zij zal de rol van Dr. Jessica LaMotte op zich nemen.

Hoe zal het laatste seizoen eruit zien?

In eerste instantie dacht men dat het laatste seizoen uit slechts acht afleveringen zou bestaan. Het lijken er nu echter tien te worden. De namen van de afleveringen zijn langzaam maar zeker ook onthuld. Hieronder een overzicht:

Aflevering 601: Nothing Ever Changes Around Here Aflevering 602: Buckets of Baggage Aflevering 603: Yabba Dabba Do Me Aflevering 604: Pin the Tail on the Baddie Aflevering 605: The Murder of Lucifer Morningstar Aflevering 606: A Lot Dirtier Than That Aflevering 607: My Best Fiend Aflevering 608: Save the Devil, Save the World Aflevering 609: Goodbye, Lucifer Aflevering 610: Partners ‘Til the End

Verder weten we dat er een tijdsprong zal zijn tussen het einde van seizoen 5B en seizoen 6. Ook zal het laatste seizoen naar verluidt niet de focus leggen op een bepaalde schurk, maar juist op de individuele karakters. Zo zou het nieuwe seizoen een stuk intiemer moeten zijn.

Trailer nieuwe seizoen

Lucifer gaat over de duivel (Tom Ellis) die zijn saaie leven als heer van de onderwereld zat is en daarom besluit ‘op vakantie’ te gaan naar aarde. Hij strijkt neer in Los Angeles en opent een nachtclub, Lux. In LA raakt Lucifer bevriend met politierechercheur Chloe Decker (Lauren German), met wie hij samen optrekt en diverse moordzaken oplost. Lucifer werd gebaseerd op het gelijknamige personage uit strips van DC Comics. Hieronder vind je de trailer van het nieuwe en tevens laatste seizoen.