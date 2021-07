Onzekere tijd voor festivals: na vaccinatie toch testen of cancelen tot eind 2021?

De festivals bevinden zich momenteel in een benauwde positie. Grote festivalorganisatoren onderzoeken mogelijkheden om toch half augustus sommige evenementen door te laten gaan. Maar als het aan hoogleraar epidemiologie Frits Rosendaal ligt, zijn festivals en clubavonden tot eind 2021 van de baan.

Vorige week werd bekend dat entertainmentbureau ID&T, waar grote festivals als Awakenings en Mysteryland onder vallen, het er niet bij liet laten zitten. Zij spanden vrijdag een rechtszaak aan als het kabinet alle festivals zou annuleren. De organisatie onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor evenementen. Dat betekent dat het testbeleid waterdicht moet zijn. Het OMT bekijkt of de 24-uurs testen een oplossing zijn en of ook gevaccineerden moeten testen voor een festival. Deze testen worden tijdens het festival afgenomen.

‘Festivals en nachtclubs dicht tot oktober’

Hoogleraar Rosendaal is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en waarschuwt ervoor dat superverspreidingen niet meer mogen gebeuren. Tegen De Volkskrant reageert hij op de oplopende besmettingscijfers. Hij vindt niet dat het kabinet meer maatregelen moet invoeren, maar vindt dat festivals en clubavonden er deze zomer niet in zitten. Hij pleit ervoor de boel in te dammen totdat iedereen volledig gevaccineerd is en enige weken na vaccinatie heeft afgewacht. Het vaccin werkt daarna optimaal. Volgens zijn berekeningen zou de boel pas half september of oktober anders kunnen zijn.

Ook is bekend dat volledig gevaccineerde personen blijkbaar wel de deltavariant doorgeven. Rosendaal maakt zich daarover nog geen grote zorgen. „Het kan blijkbaar, het virus overbrengen. Maar de vraag is niet óf het kan, maar hoe relevant het is. Gebeurt het vaak en hoe lang zijn de gevaccineerden besmettelijk?”



Hoeveel jongeren gaan er doorgaans uit naar een festival of op stap op zaterdag. Is daar tegenaan te testen. — potjeVoetbal (@ajaxisgeil) July 20, 2021

Gevaccineerden ook testen voor festivals of horeca

Gisteravond schoof IC-topman Diederik Gommers aan bij praatprogramma Op1. Ook hij ziet geen reden tot paniek als het gaat om de oplopende besmettingen. Aan tafel werd ook de groep gevaccineerden besproken die toch het coronavirus kregen. „Een kleine verslechtering”, noemt Gommers het. Maar volgens hem hoef je als gevaccineerde niet te vrezen dat je in het ziekenhuis belandt.

Presentator Tijs van den Brink concludeert daarmee dat zorgeloos naar een festival gaan na volledige vaccinatie niet meer van kracht is na dit nieuws. Gommers beaamt dat het verstandiger is om gevaccineerden in de toekomst ook te testen voor horeca en festivals. De bovengenoemde 24-uurs testen voor evenementen komen ook nog aan bod. Presentator Van Den Brink noemt het „ingewikkeld” voor de evenementenbranche. En daar is Gommers het mee eens.



Diederik Gommers zegt in #op1 dat het een goed idee zou zijn om gevaccineerden straks toch ook te laten testen, op festivals. En in de horeca. Dat laatste lijkt me nogal drastisch. #Vaccinatie — Marilou den Outer (@MariloudenO) July 20, 2021

Oplopende besmettingen en waterdicht testbeleid

Twee weken terug cancelde het demissionaire kabinet alle festivals, concerten en evenementen tot half augustus. Dit na het oplopen van de besmettingen. 1 augustus wordt bekend of het testbeleid met nieuwe regels waterdicht is. 13 augustus wordt duidelijk of evenementen straks weer mogelijk zijn. De festivals die gepland stonden in de eerste twee weken van augustus gaan niet door.