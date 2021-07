Welke Nederlanders komen in actie op de Olympische spelen woensdag 21 juli?

Een wat vreemde vraag over de Olympische Spelen misschien, de kop boven dit artikel? Daar in Tokio is de openingsceremonie toch vrijdag pas? Dat klopt. Maar: de Oranje Leeuwinnen komen morgen toch echt al in actie op het Olympische voetbaltoernooi.

Na die openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio zet Metro elke avond uiteen welke Nederlandse sporters de volgende dag in actie komen en om hoe laat. Alle wedstrijden spelen zich – Nederlandse tijden – af in de nacht en overdag. ’s Avonds is er op de Nederlandse tv geen live Olympische sport te zien. Dan liggen ze in Japan lekker op één oor.

13.00 uur: Oranje Leeuwinnen – Zambia

Tot de openingsceremonie komen er bij de Olympische Spelen in Tokio verder geen Nederlandse Olympiërs van TeamNL aan bod. Alleen de voetbalsters van Oranje onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman dus. Wiegman neemt na het toernooi afscheid. Terwijl de Nederlandse waterpolodames woensdag pas in het Olympisch dorp arriveren, wordt er door de Leeuwinnen al afgetrapt. Dat gebeurt niet in Tokio trouwens, maar bijna 400 kilometer verderop. Nederland treft om 13.00 uur laagvlieger Zambia. Als het meezit kunnen de Oranje Leeuwinnen aan het doelsaldo werken.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Altijd ben ik bij ze! Alleen iets verder weg! Kom op TEAM!🧡 https://t.co/9l4wSLVJ1w — Sherida Spitse (@SheridaSpitse) July 20, 2021

Dat moet helaas gebeuren zonder recordinternational Sherida Spitse. Zij raakte maandag geblesseerd aan de knie en vliegt terug naar Nederland. Later treft Oranje Brazilië en China. De nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de kwartfinale.

De selectie van de Oranje Leeuwinnen

Met deze namen gaat Nederlandse voetbalelftal, dat Europees kampioen werd in 2017, voor goud. Lineth Beerensteyn, Merel van Dongen, Daniëlle van de Donk, Kika van Es, Sisca Folkertsma, Stefanie van der Gragt, Jackie Groenen, Dominique Janssen, Lize Kop, Lieke Martens, Vivianne Miedema, Aniek Nouwen, Victoria Pelova, Jill Roord, Shanice van de Sanden, Joëlle Smits (vervangster van Sherida Spitse), Sari van Veenendaal en Lynn Wilms.



Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

Wordt er in Tokio nog meer gesport?

Nog veel meer voetbalvrouwen komen woensdag 21 juli in actie tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Het gaat om Groot-Brittannië – Chili, China – Brazilië, Zweden – Amerika, Japan – Canada en Australië treft ‘buur’ Nieuw-Zeeland. De eerste voetbalmannen spelen donderdag.

Gesoftbald wordt er door de dames op woensdag eveneens. Maar daar doet Oranje niet aan mee. Wil je écht alles kijken? Om 8.00 uur begint de onvervalste (?) softbalkraker Canada – Mexico. Maar daar zullen de meeste Nederlandse tv’s niet voor worden aangezet. Menig thuiswerker zal dat om 13.00 uur wel doen als de Oranje Leeuwinnen aan hun Olympische avontuur in Japan beginnen.

TeamNL heeft een eigen website voor alle laatste nieuwtjes rond ploeg. Die vind je hier.