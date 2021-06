Paul Pogba doet een ‘Ronaldo’ en haalt flesje EK-sponsor Heineken uit beeld

De Franse voetballer Paul Pogba haalde gisteravond eenzelfde soort actie uit als Cristiano Ronaldo tijdens een persconferentie. Hij verplaatste een flesje Heineken bier uit het beeld. En zoals je begrijpt stond ook dit flesje niet toevallig op de desk.

Na afloop van de wedstrijd Frankrijk-Duitsland stond Pogba journalisten over het EK voetbal te woord in de perskamer. Daar nam hij een voorbeeld aan voetballer Cristiano Ronaldo en plaatste een flesje Heineken uit beeld.

Pogba verwijdert Heineken flesje vanwege geloof

De portugese voetballer Cristiano Ronaldo haalde maandag en flesje Coca-Cola uit beeld tijdens een persconferentie. Coca-Cola is een belangrijke sponsor voor het EK. De frisdrankproducent betaalt miljoenen euro’s om bijvoorbeeld tijdens een persconferentie met het merk in beeld te komen. Ronaldo was het daar alleen niet helemaal mee eens. Zonder enige twijfel haalde hij de frisdrankflesjes weg . „Drink water”, riep hij vervolgens.



Slechts 24 uur later doet Paul Pogba eenzelfde actie. De Franse voetballer is moslim en had net als Ronaldo lak aan de miljoenen sponsordeals van het EK. De Fransman drinkt vanwege religieuze redenen geen alcohol. Binnen de moslimcultuur wordt alcohol drinken als ‘haram’ beschouwd. Haram betekent dat iets niet voldoet aan de maatstaf van de Koran en daarom niet is toegestaan. Pogba maakte hier verder geen woorden aan vuil en vervolgde zijn vragenvuur over de wedstrijd.



First Ronaldo with the Coca-Cola… Now Paul Pogba wasn't happy with the Heineken in front of him at his press conference 🍺❌ pic.twitter.com/SU1ifQPGOP — Goal (@goal) June 16, 2021

Paul Pogba en Cristiano Ronaldo belangrijk voor EK

Wellicht is UEFA niet blij met de spelers, hun prestaties in het voetbal zijn echter niet mis. Beiden hadden een prominente rol bij de afgelopen EK-wedstrijden. Portugal won met 3-0 tegen Hongarije. Ronaldo scoorde twee doelpunten en is de eerste speler ter wereld die voor de vijfde keer het EK speelt. Pogba kreeg gister de eretitel ‘man van de wedstrijd’. Tijdens de EK-wedstrijd van gisteravond won Frankrijk van Duitsland met 1-0.

Coca-Cola en Heineken behoren tot de officiële sponsoren van het toernooi. De bedrijven hebben vooralsnog niet inhoudelijk gereageerd op de voorvallen.