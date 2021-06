Bezorgde artsen over coronavaccin kinderen: ‘Neem geen gok met een kind’

Het Artsen Covid Collectief trekt aan de bel als het gaat om kindervaccinaties voor het coronavirus. De organisatie maakt zich zorgen over de vaccinaties voor gezonde kinderen vanaf 12 jaar. Vandaag sturen de artsen een brandbrief naar de Tweede Kamer.

Vorige week woensdag adviseerde Gezonheidsraad om kinderen tussen de 12 en 17 jaar uit medische risicogroepen te vaccineren tegen het coronavirus. Wat het advies is voor gezonde kinderen, wordt nog besloten. Maar voor het Artsen Collectief is het al duidelijk: „Neem geen gok met onze kinderen”, stelt de organisatie.

Het collectief bestaat uit ruim 1.500 BIG-geregistreerde artsen en medisch professionals. Deze organisatie stuurde vorig jaar een brandbrief naar de Kamer, waarin de initiatiefnemers hun zorgen uitten over de coronamaatregelen. Deze werd destijds door 2.631 artsen en medisch professionals en bijna twintigduizend bezorgde burgers ondertekend.

Brandbrief over gevolgen vaccinatie kinderen

De brief van vandaag gaat dus over vaccinaties voor kinderen. De medische professionals van het collectief wijzen erop dat het Pfizer-vaccin door het Europees medicijnagentschap (EMA) „voorwaardelijk” is goedgekeurd. Dit op basis van één onderzoek, wat volgens het collectief niet voldoende is. Hierbij waren duizend tieners betrokken en het onderzoek beperkt zich tot twee maanden. De medici van het collectief vinden het onderzoek te beperkt om bijwerkingen op langere termijn te signaleren. „Over mogelijke schade op de lange duur tasten we volledig in het duister”, schrijft Het Artsen Covid Collectief in een persbericht. „En dit terwijl de drama’s door het Mexicaanse griepvaccin helaas nog in het geheugen staan gegrift.

Daarnaast trekt de stichting het belang van het inenten van gezonde kinderen in twijfel. „De kans dat gezonde kinderen ernstig ziek worden van Covid-19 is zeer klein. De kans te overlijden is nagenoeg nul”, aldus de organisatie. Het collectief schrijft dat coronavaccins voor volwassenen een voorwaardelijke EMA-goedkeuring kregen. Dit vanwege ‘emergency’ of noodzaak. „Voor gezonde kinderen is er echter geen enkele noodzaak of emergency.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De drama’s rondom het Mexicaanse griepvaccin staan helaas nog in het geheugen gegrift. Wij als artsencollectief zijn hier heel duidelijk over; “Geen gok nemen met onze kinderen” https://t.co/K3jVQt4di4 — Artsen Collectief (@ArtsenC) June 16, 2021

Kinderen vaccineren om R-getal te verlagen

RIVM-topman Jaap van Dissel stelde dat de vaccinatie bij kinderen helpt om het zogenoemde R-getal te verlagen. Het Artsen Covid Collectief verwijst naar een artikel van Het Parool, waarin epidemioloog en kinderarts dr. Patricia Bruijning (UMC Utrecht) deze uitspraak van Van Dissel bekritiseert. „Je moet kinderen vaccineren als dat voor henzelf voldoende nut heeft, niet enkel omdat het de R-waarde onder de 1 houdt”, stelde zij. Het Artsen Collectief sluit zich aan bij de uitspraak van Bruijning. „Laten we geen gok nemen met onze kinderen om de R-waarde onder de 1 te houden”, benadrukt de organisatie in de brandbrief. Volgens hen heeft het kind zelf niet direct baat bij een vaccinatie. „Laten we hen niet als ‘schild’ gebruiken. Wij moeten onze kinderen beschermen, en hun lichamelijke integriteit niet opofferen voor volwassenen”, aldus het collectief.