Meerdere gewonden bij ‘roekeloze’ actie Greenpeace voor EK-wedstrijd

Bij een activistische actie van Greenpeace zijn gisteravond zeker twee mensen gewond geraakt. Voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Duitsland op het EK deed een parachutist een aanklacht tegen sponsor Volkswagen.

Terwijl de Duitse stadionspeaker de namen van ‘Die Mannschaft’ door de Allianz Arena in München scandeert, duikt boven het stadion opeens een gele parachute op. Op het geel staat de tekst: „KICK OUT OIL.” De actie is gericht aan de Duitse autofabrikant die dus net als een aantal andere sponsoren negatieve publiciteit overhoudt aan het EK. Dit is te zien aan het logo van Volkswagen dat naast dat van Greenpeace prijkt.

De 38-jarige vlieger is dus een activist van milieuorganisatie Greenpeace. Hij scheerde met behulp van een motor op zijn rug rakelings over het publiek en raakte daarbij verward in de aanwezige cameradraden. Er kwam wat puin naar beneden, waardoor twee mannen gewond raakten. Zij liggen inmiddels in het ziekenhuis met milde verwondingen. De parachutist plofte uiteindelijk met een flinke smak op het veld neer. Daarop is hij uiteraard gearresteerd.



Reactie Greenpeace

Greenpeace verontschuldigde zich gelijk en meldde dat het niet de bedoeling was dat de man op het veld zou landen, maar dat hij een grote latex bal op het veld moest gooien als protest tegen toernooisponsor Volkswagen. Vervolgens moest hij dan weer wegvliegen. „Dit protest was niet bedoeld om het spel te verstoren of mensen te verwonden. De acties van Greenpeace zijn altijd vreedzaam en geweldloos. Helaas verliep niet alles volgens plan met deze campagne”, aldus de organisatie.

Onderzoek van politie

De politie van München onderzoekt nu of de parachutist die vlak voor het begin van de EK-wedstrijd landde op het veld van het stadion strafbare feiten heeft gepleegd. Zo kan het zijn dat het een overtreding van de luchtverkeerswet is. Daarbij benadrukt de plaatselijke polizei dat ze niet zachtjes zullen optreden. „De politie van München benadrukt dat er geen enkel begrip is voor dergelijke onverantwoordelijke acties, waarbij mensenlevens aanzienlijk in gevaar zijn gebracht”, aldus een verklaring. Ook de Europese voetbalbond UEFA spreekt van een ‘roekeloze en gevaarlijke’ daad van Greenpeace.