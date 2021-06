Hier moet je opletten als je vandaag een verfrissende duik neemt

De zon laat zich vandaag volop zien en de eerste hittegolf van het jaar lijkt op komst. Hoog tijd voor een verfrissende duik! Voor je het gaat zwemmen in natuurwater, zijn er wel een paar dingen waar je even op moet letten.

Zo waarschuwen Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies dat zwemmers niet zomaar overal moeten zwemmen. Je kunt het best afkoelen in goedgekeurd natuurwater. Op sommige plekken is de giftige blauwalg opgedoken. Door de hoge temperaturen ontwikkelt botulisme zich snel, ook dat is niet bevorderlijk voor de gezondheid.

Zwemmen in natuurwater

Gelukkig is het makkelijk te checken of je veilig kunt zwemmen, waterbeheerders delen hun resultaten op zwemwater.nl. Voor je die baantjes trekt, is het verstandig om hier even te kijken of je veilig kunt zwemmen. De plekken die je hier vindt, worden regelmatig gecontroleerd.

Blauwalg en botulisme worden veroorzaakt door bacteriën, die harder groeien naarmate het water opwarmt. Je kunt flink ziek worden als ze in aanraking komen met deze bacteriën, vermoedelijk niet iets waar je op zit te wachten met deze hitte. Laat je hond ook niet in dit water zwemmen. Bij plekken waar blauwalg en botulisme zijn aangetroffen, staat een bord.

Vermijd rivieren, sluizen en havens

Zwemmen in grote rivieren, bij havens en sluizen kan je een boete van 150 euro opleveren, net als van bruggen springen of duiken. Binnenschippers zien zwemmers niet altijd op tijd en kunnen niet uitwijken. In rivieren staan sterke stromingen, die sterker worden als het waterpeil zakt. Laat de hitte je dus niet verleiden een willekeurig watertje in te springen.

De Reddingsbrigade Nederland komt met nog een waarschuwing: ondanks de hitte is een ijskoude duik niet slim. Als de watertemperatuur onder de 14 graden ligt, is er een kans op onderkoeling. „Het water is heerlijk om te plonzen, spetteren en af te koelen, maar diep het water in gaan is af te raden”, zegt een woordvoerder. Dan kunnen na enige tijd krampen optreden, wat het terug zwemmen bemoeilijkt.

Risico op brand hoger

Heb je een prettig plekje voor verkoeling gevonden? Dan is er nog een laatste waarschuwing. Door de hitte is er een verhoogd risico op natuurbranden. De brandweer is extra alert en controleert meer op eventuele brandjes.

De vraag aan zonaanbidders en verkoelingszoekers is extra goed op te letten met sigarettenpeuken en glas. Ook je auto in het gras parkeren kan door de warme katalysator brand veroorzaken. Barbecueën en een fikkie stoken in de natuur is op de meeste plekken verboden.