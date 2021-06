GGD na dreigementen van vaccinatiestempel-drammers: ‘Gedraag je aub’

Medewerkers van GGD’en hebben op meerdere plaatsen te maken gekregen met dreigementen en scheldpartijen van mensen die een stempel eisen in hun gele vaccinatieboekje. „Ongekend dat dit gebeurt”, zegt een GGD-woordvoerster.

„Gedraag je alsjeblieft. Onze medewerkers werken zich met bloed, zweet en tranen uit de naad. En we doen wat we kunnen.”

Sinds begin deze week kunnen mensen die eerder door de GGD zijn gevaccineerd tegen het coronavirus daar alsnog een aantekening, stempel of sticker van krijgen in het gele boekje. Dat telt niets als officiële coronavaccinatie, maar het is in de praktijk genoeg om diverse landen binnen te komen. Zo is het genoeg om Duitsland binnen te komen. En ook demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge vond dit onacceptabel. In zijn gebruikelijk twitter-retoriek riep hij op tot ‘normaal doen.’



Bedreiging en intimidatie om een stempeltje in je gele boekje. Zó absurd dit, doe even normaal! Bij de GGD wordt met man en macht gewerkt om ons uit de crisis te halen. Een diepe buiging, dát is op z’n plaats. https://t.co/hr5k3FvGWa — Hugo de Jonge (@hugodejonge) June 10, 2021

Dreigementen aan de GGD

Als mensen die eerder hun prikken hebben gehaald zo’n bewijs willen, moeten ze zich wel houden aan de instructies van de lokale GGD. Niet iedereen lijkt dat te begrijpen. „Sommige mensen komen met hun camper of caravan naar een vaccinatielocatie en verwachten dan meteen een stempel of sticker”, schetst de woordvoerster.

Wanneer deze mensen hartelijk wordt medegedeeld dat dit toch iet de gang van zaken is, volgen er soms scheldpartijen of dreigementen. De woordvoerster van GGD GHOR denkt dat dit ongeveer „een tiental keer per dag” gebeurt. Precieze cijfers heeft brancheorganisatie GGD GHOR vandaag nog niet voorhanden. Maar de landelijke lijn is dat van bedreiging altijd aangifte wordt gedaan bij de politie. En dat is dus ook gebeurd.

Stempelen niet ten koste van vaccineren

Vanzelfsprekend vragen de gezondheidsdiensten altijd om bewijsstuk als iemand een stempel komt halen. Dat kan het testbewijs zijn dat direct na de prik op papier is verstrekt, of een print van iemands persoonlijke vaccinatieoverzicht op het beveiligde deel van de RIVM-website.

Verder hebben GGD’en vaak een specifieke plek of tijdstippen hiervoor gereserveerd. Op deze manier zit het stempelen niet het vaccineren in de weg. Dus verwijst de GGD in Groningen mensen voor een stempel bijvoorbeeld door naar XL-testlocatie MartiniPlaza. De GGD verklaart hierover: „Het is belangrijk dat de doorstroming op onze vaccinatielocaties goed blijft.”