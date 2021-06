Hoe de 19-jarige Francis miljoenenmerk Gymshark oprichtte in een garage

Samen met een mede-student richtte de 19-jarige Ben Francis kledingmerk Gymshark op in de garage van zijn ouders. Nu, negen jaar later, is het bedrijf ruim 1 miljard euro waard.

De inmiddels 29-jarige Ben Francis wist altijd al dat hij wilde ondernemen. Hij studeerde bedrijfskunde en management aan Aston University en werkte ‘s avonds bij Pizza Hut voor amper 6 euro per uur. Toch had hij ook nog tijd voor een side hustle: het verkopen van supplementen.

Op dat moment wist hij nog niet dat de 1000 euro die hij daarmee verdiende een jumpstart zou geven aan een miljoenenbedrijf.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ben Francis (@benfrancis)

Het ontstaan van Gymshark

Dat zit zo: de Gymshark-oprichter was 19 jaar oud toen hij aan zijn ouders vroeg of hij de garage mocht gebruiken om kleding te ontwerpen. Daadwerkelijk naaien kon hij eigenlijk nog niet. Dus vroeg hij aan zijn oma – die gordijnen maakte – of zij hem les kon geven.

Hij gebruikte de 1.000 euro winst van het supplementenbedrijf om te investeren in een zeefdrukker en een naaimachine en startte samen met mede-student en vriend Lewis Morgan het kledingmerk Gymshark.

Dat werd opgericht vanuit hun eigen frustratie dat veel sportkleding net niet lekker zit en er – naar hun idee – bovendien niet goed uit ziet. Het plan? ‘Comfortabele’ sportkleding, die langer, elastischer en zonder naden is.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Gymshark (@gymshark)

En misschien nog wel belangrijker: kleding die de spieren laat zien waar je zo hard voor hebt getraind. Dat meer mensen de frustraties van Ben Francis en Lewis Morgan hadden, blijkt wel uit het succes dat ze hebben behaald.

Het bedrijf is uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf met 550 mensen in dienst en de kleding en accessoires zijn verkrijgbaar in meer dan 131 landen. Gymshark is nu ruim 1 miljard euro waard en dat heeft ervoor gezorgd dat Francis (met een geschat vermogen van 800 miljoen euro) zich nu tot één van de rijkste jonge mensen in Groot-Brittannië mag rekenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ben Francis (@benfrancis)

Het Nike van Gen Z

Volgens Forbes wist Ben Francis ‘het Nike van Gen Z’ op te richten. Maar dan zonder miljarden uit te geven aan grote winkels of beroemdheden die het merk endorsen. Gen Z heeft namelijk z’n eigen beroemdheden: de influencers. Inmiddels is het voor merken heel normaal om influencers in te zetten. Maar Gymshark was één van de eerste bedrijven die influencer-marketing echt omarmde.

Hierdoor hoeft Gymshark niet zoals Nike miljarden uit te geven aan beroemdheden. Ben Francis is bijna-miljardair geworden door fitness-influencers, door soms maar 400 euro per maand te betalen. De combinatie fitnessfoto’s en influencers gaat niet altijd goed samen overigens.

Het afgelopen jaar ging het dankzij de pandemie helemaal goed met het bedrijf. Nu we allemaal massaal thuiszaten, verkozen we comfortabele, maar toch mooie sportkleding boven normale kleding. En omdat Gymshark een online winkel is, hoefde het merk ook geen klappen te incasseren omdat de fysieke winkels sloten. De omzet van Gymshark steeg het afgelopen jaar dan ook met 40 procent naar 270 miljoen euro.