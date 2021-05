Deze selectie moet Oranje Europees kampioen gaan maken

Tussen 14:00 en 15:30 maakt de KNVB de selectie van Oranje bekend voor komende zomer. Elk halfuur presenteert een voormalige international een linie aan spelers voor het EK.

Op de KNVB kanalen stonden om 15:00 de middenvelders van het Nederlands elftal klaar. Enige afvaller daar is Tonny Vilhena, spelend voor het Russische FK Krasnodar. In 24 competitiewedstrijden scoorde hij daar twee keer en was hij twee keer aangever. Daarentegen krijgt Donny van de Beek (Manchester United) wel een plek in de selectie. Ondanks dat hij bij zijn club maar tot één competitiegoal kwam en weinig minuten maakte.

Oud-middenvelder Willem van Hanegem maakte de namen bekend vanuit het middelpunt van Nederland. Het middenveld van Oranje zal komende zomer dus bestaan uit een combinatie van de overgebleven spelers. Die verzameling bestaat naast van de Beek uit Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta) en Georginio Wijnaldum (Liverpool/FC Barcelona).



Verdedigers Oranje

Klokslag 14:30 maakte Khalid Boulahrouz bij Fort Sint Pieter in Maastricht de verdedigers van Oranje voor het EK bekend. Grootste verrassing is de debutant Jurriën Timber van Ajax. Afvallers bij de selectie zijn Rick Karsdorp (AS Roma), Hans Hateboer (Atalanta), Jeremiah St. Juste (Mainz 05) en Kenny Tete (Fulham). Opvallend is dat deze vier spelers allemaal als rechterverdediger uit de voeten kunnen en allen naar behoren

Verder neemt Frank de Boer dus Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Brighton and Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter Milaan) en Owen Wijndal (AZ).



Verdedigers Nederlands elftal

Iets over 14.00 uur lanceerde de KNVB het eerste deel van de selectie voor komende zomer. Keeper op het fameuze EK’88, Hans van Breukelen, stond symbool voor de aankondiging op de Zeeuwse Deltawerken van de keepers. De keepers die met het Nederlands Elftal meegaan zijn Jasper Cillessen (Valencia), Maarten Stekelenburg (Ajax) en Tim Krul (Norwich City). Dat betekent dat Marco Bizot van AZ zich niet hoeft te verheugen op een eindtoernooi.

Twee afvallende aanvallers

Eerder vandaag maakte De Telegraaf al bekend dat zowel Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Anwar El Ghazi (Aston Villa) niet bij de selectie zaten. Beide spelers waren deze week nog niet op het trainingsveld in Zeist te vinden, maar vallen nu toch al af. Vooral El Ghazi maakte dit seizoen een goede indruk bij Aston Villa uit Birmingham. Steven Bergwijn kwam daarentegen het afgelopen half jaar weinig in actie voor zijn Londense werkgever.

De bekendmaking van vandaag krijgt veel kritiek te verwerken om zijn commerciële achtergrond. Zo maakte de KNVB via zijn officiële kanalen de selectie per linie bekend. Daarna volgt om 16.00 een persconferentie van Frank de Boer, waarin hij zijn keuzes zal uitleggen.



EK 2021

Het EK van deze zomer heet EK2020. Dit komt doordat het, niet geheel verrassend, eigenlijk vorig jaar plaatsvinden. Door de toenmalige coronamaatregelen verplaatste de Europese voetbalbond UEFA destijds het toernooi naar deze zomer. Deze editie gaat plaatsvinden door heel Europa als viering van het voetbal in heel Europa. Zo speelt het Nederlands Elftal zijn drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Het toernooi vangt op vrijdag 11 juni aan met de openingswedstrijd tussen Italië en Turkije. Twee dagen later, op 13 juni opent Oranje haar toernooi met een wedstrijd tegen Oekraïne. Bij die wedstrijd mogen naar verluidt 12.000 supporters aanwezig zijn. De finale wordt op 11 juli gespeeld op het Londense Wembley. De laatste dagen is er hoop ontstaan dat die finale voor de volle capaciteit van 90.000 supporters kan worden gespeeld.

Dit artikel wordt aangevuld.