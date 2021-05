Duizelingwekkende sportzomer NOS met 420 uur live topsport

Nadat vorig jaar bijna alles werd afgelast, kan de NOS vol aan de bak tijdens een lange sportzomer. Vanaf 11 juni is er tien weken lang in taal 420 uur aan live topsport te zien. Het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Zomerspelen in Tokio vormen de hoofdmoot van een duizelingwekkende sportzomer.

De NOS maakte het overzicht van de omroep vanmiddag bekend via een online persconferentie vanuit de studio in Hilversum. Sjoerd van Ramshorst leidde die en collega’s schoven bij hem aan of kwamen binnen via een live-verbinding. Wat dat betreft is alles nog anders. Zonder corona had de NOS-studio vol journalisten gezeten.

Nog veel meer tijdens de sportzomer

De komende sportzomer bestaat niet alleen uit het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen, waarschuwde Van Ramshorst meteen maar. Nee, onder meer ook de TT Assen (motorsport), het Europees kampioenschap hockey, het EK voetbal van Jong Oranje en de Fanny Blankers-Koen Games (atletiek) komen voorbij. Er is bovendien veel meer dan alleen live-televisie. Hoofdredacteur NOS Sport Maarten Nooter: „We berichten op elf platformen. Van Teletekst tot TikTok en alles wat daartussen zit.” Nooter stelt dat corona nog een grote impact op zijn medewerkers zal hebben. „We zijn gewend dat de bondscoach van het Nederlands Elftal bij Jeroen Stekelenburg in de studio aanschuift. Nee, dat kan niet. Maar publiek erbij of niet, livesport is livesport en dat kun je bij ons gewoon zien.”

EK voetbal: 51 wedstrijden live

De 420 uur aan live-uitzendingen op tv, NOS.nl en de NOS-app worden als volgt verdeeld: 80 uur EK voetbal (51 en dus alle wedstrijden), 90 uur Tour de France, 220 uur Olympische Spelen en 30 uur overige sporten. Da’s alleen tv. Langs De Lijn op Radio 1 zal ook nog eens honderden uren te beluisteren zijn. Bovendien is de kijker van een dergelijke sportzomer gewend aan voorbeschouwingen, nabeschouwingen en avondprogramma’s. We krijgen het allemaal.

Marco van Basten in dienst van de NOS

Het avondprogramma tijdens het EK voetbal heet deze keer Studio Europa. Vanaf 11 juni wordt dit soms door Sjoerd van Ramshorst en andere keren door Henry Schut gepresenteerd. Schut had nieuws over twee nieuwe analisten tijdens de wedstrijden. „Marco van Basten en Wesley Sneijder. Dan heb je het écht over het EK hè?” Een opvallende naam is Kenneth Perez. Normaal gesproken is hij voor concurrent ESPN werkzaam, maar heeft de komende tijd veel minder te doen. Het hele team dat het EK bespreekt – en de Oranje Leeuwinnen tijdens de Olympische Spelen – zie je hierboven.

EK voetbal met Guus Meeuwis

In Studio Europa – vanuit Nederland – schuiven dagelijks nieuwe gezichten aan. In ieder geval Guus Meeuwis, zanger en YouTuber Kalvijn en shorttrackster Suzanne Schulting komen langs.

Tom Egbers brak tijdens de NOS-persconferentie nog even live in „vanaf een Wembley-waardige mat in de Johan Cruijff ArenA”. Egbers meldde dat Marco Bizot en Steven Bergwijn op dat moment de eerste afvallers van Oranje waren.

Tour de France ‘met grote naam’

Urenlang zullen we ook het wielerpeloton in de Tour de France live door het tv-beeld zien slingeren. Terwijl het decor van Sjoerd van Ramshorst en gele zonnebloemen verandert, wordt duidelijk dat Dione de Graaff met haar Avondetappe weer in Nederland moet blijven. Haar trouwe collega Herman van der Zandt vertrekt wel naar Frankrijk, hoewel die zich ook typisch Hollandse dingen afvraagt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mag je ‘s ochtends om 6 uur op het terras wel al een bitterbal? — Herman van der Zandt (@HermanvdZandt) May 11, 2021

Van der Zandt wordt bij de finish (en – voor de kenners – op duistere parkeerplaatsen) bijgestaan door de ex-renners Stef Clement en Danny Nelissen. Maar, verklapte de oprechte liefhebber Van der Zandt, er is nieuws! Wat, dat wilde hij dan weer niet vertellen. „Er komt een grote naam bij die alle grote rondes reed. Maar die wordt pas later bekendgemaakt.” De NOS-presentator meldt alvast maar dat we geen spontane interviewtjes met wielrenners hoeven te verwachten. Door corona gaat alles op aanvraag. „Je komt elkaar af en toe wel per ongeluk tegen natuurlijk. Dan hang je een beetje ongemakkelijk om elkaar heen.”

Olympische Spelen sluiten de sportzomer af

Na de Tour de France is het even afkicken geblazen. Vijf dagen lang krijgen we van de NOS dan geen topsport. Vijf! Vervolgens gaat het met de Olympische Spelen in Tokio vanaf 23 juli weer vol gas.

Daarover later nog veel meer, want het is nog ver weg. Eén ding willen we je niet onthouden, want dat speelt zich niet in Japan maar in Scheveningen af. Door het coronavirus is er deze keer geen Holland Heineken House waar medaillewinnaars worden gehuldigd. Als een Nederlander een medaille wint, vliegt hij of zij zelfs meteen naar huis. Mogelijk hebben zij dan nog tijd om het Olympic Festival te bezoeken. Vanaf het strand van Scheveningen presenteert Henry Schut, fris en fruitig terug van vakantie, elke avond Studio Tokio. Schut: „Publiek kan in het Olympic Village een Olympische experience beleven. Als de coronamaatregelen dat toelaten natuurlijk. Maar ik hoop ook medaillewinnaars op bezoek te krijgen.”

De NOS heeft tijdens de Olympische Spelen een aparte website over het enorme evenement. Die is tegen die tijd via website van de NOS te vinden.