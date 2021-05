Wim Kieft geeft voetballers Oranje voor EK zwaailes op de gracht

Wim Kieft die twee spelers van Oranje op weg naar het EK voetbal zwaailes geeft op een Amsterdamse gracht. Huh? Toch gebeurde dat onlangs. In een commercial van de Staatsloterij is dat te zien. Marco van Basten heeft ook een belangrijke rol.

De EK-koorts is nog lang niet overal voelbaar, maar laait langzaam op. We hebben er in elk geval zin in, zeker in de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal op zondag 13 juni. Dan speelt Oranje in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen Oekraïne.

Grappige zwaailes voor Oranje in beroemde gracht

In datzelfde Amsterdam geeft Wim Kieft nu zwaailes aan de Oranjeklanten Davy Klaassen (Ajax) en Denzel Dumfries (PSV). Kieft is momenteel voetbalanalist bij Veronica Inside. De oud-spits van onder meer Ajax en PSV is echter ook verantwoordelijk voor de belangrijkste kopbal van het Nederlands Elftal ooit. Had hij in een beslissende poulewedstrijd tegen Ierland zijn blonde haardos niet tegen de bal gedrukt, dan was Oranje in 1988 nooit Europees kampioen geworden. En dan had de huidige commercial van de Staatsloterij nooit bestaan.

Oranje won dat EK dus wel. De vaartocht door de Amsterdamse grachten na die titel is een memorabel moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Er stonden misschien wel een miljoen, in het oranje uitgedoste, fans langs de grachten en supporters sprongen spontaan van woonboten in het water. Mocht het Nederlands Elftal Europees kampioen 2021 worden, dan moeten de voetballers op zo’n zegetocht wel voorbereid zijn natuurlijk. Davy Klaassen en Denzel Dumfries gingen daarom op zwaailes. Dat gebeurde op de boot De Generaal, vernoemd naar de bijnaam van Rinus Michels die in 1988 bondscoach was.

Wim Kieft van zichzelf niet zo uitbundig

Dat juist Wim Kieft door de Staatsloterij is gekozen om zwaai- en juichles te geven, is op z’n minst grappig. Kieft is wars van uitbundigheid en relativeert zelfs die ene kopbal. Als mensen hem er op straat over aanspreken, voelt hij zich vooral ongemakkelijk.

Dat Marco van Basten zich voor de commercial van de Staatsloterij liet strikken, is opvallend. Oranjes topscorer van het EK 1988 doet dat soort dingen zelden. In de clip leert hij verdediger Dumfries te scoren zoals Van Basten dat in de finale tegen de Sovjet-Unie deed. De 2-0 was een zeldzaam mooi doelpunt, misschien wel de allerbelangrijkste goal ook die Van Basten ooit maakte.

‘Commercial Staatsloterij wel passend’

Marco van Basten vond deze campagne wel passend. „We hebben dit jaar een ijzersterke selectie en in de poulefase hebben we niet ongunstig geloot. Ik zie Oranje dit EK heel ver komen. En als alles klopt, alles op zijn plaats valt, dan kan het deze zomer zomaar gebeuren”, aldus de ervaringsdeskundige. Ook Wim Kieft ziet het helemaal zitten. „Oranje bestaat uit een mix van gelouterde profs en enorme talenten. Ik heb er een heel goed gevoel over. Die rondvaart, dat kan zomaar wéér gebeuren.”

Klaassen en Dumfries hadden flink lol tijdens de opnamen. Klaassen: „Je kunt er maar beter klaar voor zijn. Áls we winnen, dan denk ik dat het net zo’n geweldig feest wordt als in 1988.” En Dumfries vond het nog niet meevallen om te scoren zoals Van Basten in de EK. Lachend: „Dat moest wel een paar keer over, ja.”

Vanmiddag maakt bondscoach Frank de Boer de definitieve selectie van het Nederlands Elftal voor het EK voetbal bekend. Dat Davy Klaassen en Denzel Dumfries daarbij zitten, lijdt geen twijfel.