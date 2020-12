Ajacied Promes gearresteerd als verdachte steekpartij

Quincy Promes is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Dat heeft een bron rond het onderzoek bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Een woordvoerder van de politie laat weten dat een 28-jarige Amsterdammer is opgepakt.

Volgens de krant vond de steekpartij eind juli al plaats, in een loods in Abcoude. Toen raakte een familielid van Promes zwaargewond en liep onder meer zeer ernstig knieletsel op. De man deed volgens De Telegraaf een maand geleden aangifte bij de politie.



In de cel gezet

Gisteren nog speelde Promes de hele wedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0), waar hij de tweede treffer van Ajax voor zijn rekening nam. Volgens De Telegraaf is de 47-international van Oranje vanochtend aangehouden en in de cel gezet. Hij zou worden verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een delict waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat.

Een woordvoerder van Ajax kon alleen bevestigen dat Promes niet op het trainingsveld staat in Amsterdam. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt woensdag in het bekertoernooi tegen FC Utrecht.



Moeizaam seizoen

Promes is bezig aan een moeizaam seizoen. De vleugelspits is niet meer verzekerd van een basisplaats. Hij kwam weliswaar in alle twaalf competitiewedstrijden in actie, maar in de helft daarvan was hij invaller. Promes maakte vijf doelpunten in de Eredivisie. In de Champions League kwam hij in vijf optredens, waarvan vier als invaller, niet tot scoren. Vorig seizoen maakte Promes vier doelpunten in de Champions League en twaalf in de competitie.

De Amsterdammer speelde eerder voor Go Ahead Eagles, FC Twente, Spartak Moskou en Sevilla.

