Dylan Groenewegen na horrorcrash terug in Giro d’Italia: ‘Bewakers stonden voor mijn huis’

Wielrenner Dylan Groenewegen keert zaterdag na negen maanden schorsing terug in het peloton. De sprinter uit Amsterdam rijdt de Ronde van Italië, oftewel de Giro. In zijn achterhoofd draagt hij voor altijd de horrorcrash in de Ronde van Polen met zich mee. Daarbij raakte collega en landgenoot Fabio Jakobsen ernstig gewond.

„Ik ga dit nooit meer vergeten, maar het is ook belangrijk dat ik het ergens een plek kan geven”, zei Groenwegen vorige week tijdens een persconferentie. Die werd gegeven toen zijn ploeg Jumbo Visma bekendmaakte dat Groenewegen in de Giro d’Italia voor het eerst weer in wedstrijdverband zal fietsen. De renner heeft een zwaar jaar achter de rug, waarbij hij ook fors werd bedreigd en bewaking nodig had.

Dylan Groenewegen aan tafel bij Humberto

In augustus kon Dylan Groenewegen geen woorden vinden, maar gisteravond was hij bereid op tv zijn verhaal te doen aan tafel in de talkshow Humberto. Het werd een indrukwekkend gesprek, waarbij ook de andere gasten Waylon, Claudia de Breij en Formule 1-kenner Robert Doornbos met veel aandacht luisterden. Hoe nog veel ‘indrukwekkender’ de crash bij de finish in Polen vorig jaar was geweest, bleek toen talkshowleider Humberto Tan de lijst met verwondingen van Fabio Jakobsen voorlas. Waar het op neer kwam: in Jakobsens hoofd was veel, heel veel kapot. De foto die in Humberto werd vertoond van hoe het slachtoffer er negen maanden later nog altijd uitziet, zegt genoeg. Voor zijn leven werd gevreesd, maar net als Groenewegen rijdt hij inmiddels weer in het profpeloton.

Veel reacties op Dylan Groenewegen

De door de Nederlandse sprinter veroorzaakte crash leverde vorige jaar een storm aan reacties op. Niet alleen over Dylan Groenewegen, die Fabio Jakobsen door van zijn lijn af te wijken dwars door de dranghekken reed. Onbewust, maar verschrikkelijk zag het er wel uit. En dat bij 83 kilometer per uur. Ook was er veel kritiek op de organisatie van de Ronde van Polen en overkoepelende wielerorganisaties in het algemeen. De sprinters streden met hun duizelingwekkende snelheid om de winst op een weg die naar beneden liep. Ook stonden dranghekken op een gevaarlijke manier opgesteld.

„Ik kon een tijd lang niet naar de beelden kijken”, zegt Groenewegen, „maar inmiddels wel”. De sportman deed zijn verhaal tegenover Humberto Tan op een rustige manier en ging geen vraag uit de weg. Hij geeft toe dat hij het geestelijk moeilijk heeft gehad en dat hij hulp van een psycholoog heeft gekregen („al dacht ik in het begin: ik los het zelf wel op”). „Ik heb het herstel van Fabio stap voor stap gevolgd en ben blij dat hij zijn rentree heeft kunnen maken in de Ronde van Turkije.”



Dylan Groenewegen noemde de naam Fabio Jakobsen bij Humberto vele malen. Vermoedelijk om te benadrukken dat zijn collega degene is die het ontzettend zwaar had en nog altijd heeft en niet hij. De twee hebben elkaar opgezocht, wat een grote opluchting voor Groenewegen betekende.

„Het was in een hotel in Amsterdam. Nee, dat was niet zo gezellig als op een vrijdagavond in de kroeg. We hebben gesproken, ons hart kunnen luchten en elkaar in de ogen kunnen kijken. We wilden dat allebei graag en waren eraan toe. Ik was zenuwachtig en had geen idee of Fabio me zou uitschelden of wat dan ook. Het is toch heel heftig wat er is gebeurd. Maar het werd een goed gesprek en dat is fijn.”

‘Crimineel hoort in de gevangenis’

De terugkeer in de Giro d’Italia vindt de sprinter spannend. „Vooral om de reacties die het misschien teweegbrengt. Ik krijg veel berichtjes van mensen die het fijn vinden dat ik terug ben, maar er zullen ook weer negatieve reacties komen.” Dat laatste heeft hij al lang en breed meegemaakt (‘dat had ik te accepteren’). Van de ploegleider van Fabio Jakobsen (‘deze crimineel hoort in de gevangenis’) tot aan een stroom van verwensingen op sociale media door anonieme mensen.



Dylan Groenewegen werd bedreigd. Niet alleen hij persoonlijk, maar ook zijn familie. Daarover zei hij gisteravond: „Als je opeens bewaking voor je huis krijgt, is dat niet voor de lol. Politiebeveiliging kwam continu kijken of het wel goed ging. De dingen die mijn familie en ik lazen en opgestuurd kregen, waren gewoon niet fijn. Ik dacht aan gekken die wat stuurden vanaf hun zolderkamertje, maar de politie nam het zeer serieus. Ik laat het verder in het midden, want we hebben inmiddels ook een kindje die deze beelden misschien ooit gaat zien.”

Sprinten in de Giro d’Italia

Vanaf zaterdag kan Dylan Groenwegen weer doen wat hij zo graag doet: fietsen. „Tweede etappe, je zit erbij. Sprint je mee?”, wilde Humberto Tan nog weten. Een eenvoudig ja of nee kwam er niet. Groenewegen: „Goeie vraag. Tja…” Tan: „Sprint je mee?” Groenewegen: „Ehm… nu thuis alles weer goed gaat (zijn vriendin had een moeilijke zwangerschap, red.) en het wat rustiger is in het hoofd, kijk ik er heel erg naar uit. Ik voel me goed, ik ga het zien.”