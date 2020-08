Groenewegen: ‘Ik vind het verschrikkelijk, kan geen woorden vinden’

Dylan Groenewegen, die gister door een foute manoeuvre opbotste tegen landgenoot Fabio Jakobsen, heeft nu voor het eerst gereageerd op de dramatische clash. „Ik vind het verschrikkelijk”, zegt hij.

„Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt”, schrijft de 27-jarige Groenewegen op Twitter.

Jakobsen werd gistermiddag bij een massasprint tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen brutaal geblokkeerd en vervolgens de hekken in gereden door Groenewegen. Met een dramatische valpartij tot gevolg. Groenewegen wordt gezien als de veroorzaker van de val, omdat hij van zijn lijn was afgeweken. Hij werd daarom gediskwalificeerd.

Groenewegen vervolgt: „Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.” Groenewegen liep zelf lichte verwondingen op.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.

Jakobsen heeft afgelopen nacht een operatie van vijf uur ondergaan en is buiten levensgevaar. Rond 14.00 uur komt het Poolse ziekenhuis met een nieuwe update over Jakobsen.

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i

— World Cycling Stats (@wcsbike) August 5, 2020