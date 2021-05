Vandalen kalken COVID = FAKE op raam, bewoonster in ziekenhuis met corona

In de Friese gemeente Waadhoeke is afgelopen weekend het huis beklad van een vrouw die in het ziekenhuis ligt met corona. Op het raam was heel groot COVID = FAKE te lezen.

Het zal je maar gebeuren: je wordt in het ziekenhuis opgenomen met corona om vervolgens te horen dat het nep is en de ziekte helemaal niet bestaat. Het gebeurde dit weekend een vrouw uit Waadhoeke, in het noordwesten van Friesland.



Hoe het momenteel met de vrouw gaat is onbekend, maar meestal gaat het al niet al te best met je als je in het ziekenhuis terecht komt. De wijkagenten uit de gemeente Waadhoeke konden dan ook hun ogen niet geloven toen ze het bekladde raam van de bewoonster zagen.

Met hoge koorts in ziekenhuis

In grote letters is op het raam geschreven: COVID = FAKE. Oftewel: corona is nep. „Je kan het met dingen niet eens zijn, maar verf het dan op je eigen raam in plaats van op het raam waarvan de bewoonster met hoge koorts in het ziekenhuis ligt in verband met covid”, schrijven de wijkagenten op Instagram.

‘Ziekelijk’

„Het zou de daders sieren om bij de bewoners hun excuses aan te bieden”, schrijft de lokale politie ook nog. Ook in de reacties onder het bericht is het onbegrip voor de vandalen groot. „Ben je doodziek door Covid, krijg je dit ook nog op je dak. Ik vind dit echt wel een extra dieptepunt”, schrijft iemand.

Iemand anders, waarschijnlijk een buurtbewoner, weet dat er in het huis ook nog een klein meisje woont. „Wat moet die wel niet denken?” Anderen reageren met woorden als ‘ziekelijk’, ‘vreselijk’ en ‘zielig’.