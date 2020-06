KNVB: Geen voetbalwedstrijden op zondag om acht uur, fans tevreden

Horeca, theaters, concertorganisatoren, winkels, kappers, sportscholen. Heel wat sectoren hebben de afgelopen maanden gepuzzeld om tot een coronaproof heropening te kunnen komen. Ook de voetbalsector heeft een manier bedacht om de competities te beginnen.

De play-offs in de eredivisie om Europees voetbal en om promotie/degradatie worden komend seizoen ingekort. Iedere ronde bestaat uit enkele duels in plaats van een uit- en een thuiswedstrijd. De play-offs worden tussen 17 en 23 mei 2021 gespeeld.

Geen wedstrijden op zondagavond

De KNVB liet bij de presentatie van de nieuwe speeldagenkalender ook weten dat er vooralsnog op zondagavond 20.00 uur geen wedstrijden worden gepland. De clubs hebben er wel over gesproken om dat als vast aanvangstijdstip op te nemen in het competitieschema, maar de voetbalfans zien wedstrijden op zondagavond niet zitten en daar wordt nu ook van afgezien. Clubs die op een donderdag in de Europa League spelen, kunnen ook komend seizoen wel het verzoek indienen om de zondag daarop om 20.00 uur te spelen.

Als gevolg van de coronacrisis en een mogelijke tweede golf aan besmettingen streeft de KNVB naar maximale flexibiliteit na met de speeldagenkalender. De competitie moet op tijd zijn afgerond omdat in juni 2021 het EK begint. De eredivisie start op 12 september, na twee interlands van het Nederlands elftal. Er zijn vier midweekse speelrondes in het programma opgenomen, de eerste vlak voor kerst op dinsdag 22 en woensdag 23 december.

Niet echt een winterstop

Van een echte winterstop is komend seizoen geen sprake. De eredivisie wordt hervat met een midweekse speelronde op 12, 13 en 14 januari. Eventuele afgelaste wedstrijden uit de eerste seizoenshelft moeten in de kerstvakantie worden ingehaald. De andere midweekse speelrondes zijn op 26/27/28 januari en op Hemelvaartsdag, 13 mei. Drie dagen daarna, op 16 mei, is de laatste speelronde. Voor wie fan is van beiden: er is geen overlap met het Eurovisie Songfestival.

„Corona heeft ons geleerd dat we in een nieuwe realiteit en met nieuwe onzekerheden leven”, zegt Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. „Ook bij onverwachte onderbrekingen willen we de competitie kunnen uitspelen. Hiervoor hebben we extra momenten ingebouwd waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald. We hebben bovendien de mogelijkheid gecreëerd om uit te kunnen wijken naar andere regio’s in Nederland, mochten ergens regionale beperkingen gelden.”

Minimaal veertien wedstrijden

De bond wil dat iedere club aan het einde van de eerste seizoenshelft minimaal veertien wedstrijden heeft gespeeld, om het competitieverloop zo eerlijk mogelijk te houden. In de eredivisie wordt voornamelijk op zaterdag en zondag gespeeld. Op verzoek van de clubs en uitzendgemachtigde FOX Sports beginnen de wedstrijden op zaterdagavond om 18.45, 20.00 en 21.00 uur. Mogelijk komen er ook wedstrijden die op zaterdag om 16.30 uur beginnen, wat nieuw zou zijn. De KNVB verwacht in de tweede helft van juli het speelschema te kunnen presenteren.

Fans zijn tevreden

Het Supporterscollectief Nederland heeft met instemming gereageerd op het besluit. Het door de fans niet bepaald geliefde tijdstip zal alleen worden gebruikt voor clubs die de donderdag ervoor een Europese uitwedstrijd hebben gespeeld. „Voetbal op zondagavond is heel onwenselijk. Mooi dat de KNVB, de clubs en tv-zender FOX Sport naar de mening van de supporters hebben geluisterd”, zegt Matthijs Keuning, voorzitter van de belangenorganisatie van de voetbalfans.

Het Supporterscollectief had zich eerder duidelijk uitgesproken over eredivisievoetbal op zondagavond. „Een minachting van de supporters, die in de crisis massaal hun seizoenkaart verlengden”, zei Keuning eerder. Het speelplan dat vrijdag werd gepresenteerd door de voetbalbond voelde als een geruststelling. „Veel mensen moeten op maandag weer vroeg naar werk of school. We zagen vorig seizoen al dat de bezetting bij deze wedstrijden lager was dan gemiddeld. Clubs merkten het ook in hun omzet. Daarom is het goed dat dit tijdstip nu waarschijnlijk maar een enkele keer gebruikt zal worden.”

Geen spreekkoren

Er is nog een flinke verandering: er mogen geen spreekkoren plaatsvinden en er mag niet geschreeuwd worden in de stadions. Als mensen straks in de voetbalstadions zich niet beperken tot fluisteren, dan is er een probleem, zegt premier Mark Rutte. „Even simpel gezegd: dan hebben we echt een probleem. Dan gaat het dus niet. We gaan het bekijken.”

