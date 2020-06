Geen protest Virus Waanzin, uitspraak rechter volgt 6 juli

Opnieuw is er een protest van actiegroep Virus Waanzin verboden. Komende zondag wordt er geen actiegevoerd tegen de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter.

De demonstratie op het Malieveld is, net als vorige week, verboden door Johan Remkes. Hij is waarnemend burgemeester van Den Haag en plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio.

De demonstratie is een gevaar voor de volksgezondheid en er „zijn duidelijke signalen dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden”, zegt de gemeente. Bovendien zouden de organisatoren niet bereid of in staat zijn om voor een „ordelijk verloop” te zorgen.

Vorige week al ongeregeldheden

Remkes verbood het protest van vorige week ook. Virus Waanzin vocht dat aan bij de rechter, maar tevergeefs. Na dat verbod verschenen afgelopen zondag toch betogers op het Malieveld. De gemeente liet dat even toe. Daarna ontstonden ongeregeldheden. Ongeveer vierhonderd mensen werden gearresteerd.

Virus Waanzin is tegen de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals de 1,5 meterregel. De groep claimt ook dat het virus niet heel gevaarlijk is.

Kort geding tegen overheid

De groep heeft ook een kort geding aangespannen tegen de overheid over de beperkende coronamaatregelen. In het kort geding eist Viruswaanzin dat de overheid stopt met de maatregelen, waaronder de regel dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Bij het officiële dodental door het nieuwe coronavirus plaatste Viruswaanzin grote vraagtekens. Volgens voorman Jeroen Pols zijn er slechts tachtig mensen onbetwist uitsluitend aan het coronavirus overleden, in plaats van de 6100 overledenen die de overheid heeft geteld.

Rechter zou vooringenomen zijn

De wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag buigt zich volgende week maandag over het bezwaar van de actiegroep Viruswaanzin. Die wraakte vandaag de rechtbank, omdat de rechter die voorzat in het kort geding over de beperkende coronamaatregelen vooringenomen zou zijn. De rechter zou het officiële dodental al op 12 juni als feit hebben aanvaard en dus haar mening al hebben bepaald.

De wrakingskamer van de rechtbank moet zich nu buigen over het verzoek om de rechter van de zaak te halen. „De wrakingskamer komt normaliter eens in de twee weken bijeen, maar die kampt ook met een achterstand door coronamaatregelen”, legt een woordvoerder van de rechtbank uit. „De eerstvolgende zitting op 6 juli was al gevuld, maar de rechtbank vindt 20 juli te laat worden. Daarom is besloten tot een een extra raadkamer, waarvoor drie rechters, een griffier en een zaal zijn geregeld. Dat bleek niet eerder mogelijk dan 6 juli.”

