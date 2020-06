Brandharen eikenprocessierups drijven ook op zwemwater

Wil je tijdens de warme dagen een verfrissende duik nemen, check dan even of er geen eikenbomen in de buurt staan. De eikenprocessierupsen hebben het namelijk ook warm, en hun brandharen blijven drijven op het water.

Daar waarschuwt het Kenniscentrum Eikenprocessierups vandaag voor. Zwemmers in natuurwater moeten uitkijken als ze een duik nemen in water in de buurt van eikenbomen. Ook natte brandharen kunnen voor gezondheidsklachten zorgen.

Processierupsen zoeken verkoeling aan voet boom

Volgens het Kenniscentrum zoeken de jeukrupsen bij hitte verkoeling aan de voet van een boom. Ze verlaten de nesten hoog in de boom en kruipen naar beneden. De achtergelaten nesten boordevol brandharen waaien makkelijk weg, zodat de brandharen zich in een wijde omgeving kunnen verspreiden. Contact met brandharen kan zorgen voor jeuk, benauwdheid en koorts.

De kolonies processierupsen onderaan eikenbomen graven zich in tegen de hitte. Daarbij laten ze grote hoeveelheden brandharen en vervelde huid los. Kinderen moeten daarom niet onder aangetaste eikenbomen spelen. Uitlaten van de hond in bermen met besmette bomen raadt het Kenniscentrum ook af.

Minder dan vorig jaar

Volgens de deskundigen zijn er dit jaar minder eikenprocessierupsen dan vorig jaar, maar er zijn regionaal grote verschillen. De piek van de klachten door brandharen wordt de komende weken verwacht. Vorig jaar gingen duizenden mensen naar de huisarts. Dit jaar wordt met allerlei bestrijdingsmethoden geëxperimenteerd, maar een afdoende oplossing is nog niet gevonden.

Sinds begin jaren negentig zit het insect in Nederland en België. De eikenprocessierups is een kleine rups die voor grote problemen kan zorgen. Op zijn rug bevinden zich brandharen die voor een ontstekingsreactie kunnen zorgen aan de huid en slijmvliezen. Het zijn overigens niet de lange haren die je kunt zien die de reactie veroorzaken. De haartjes die de reactie geven, zijn 0,1 tot 0,3 millimeter groot. Rupsen die zich in het laatste stadium van rups zijn bevinden, hebben tot wel 700.000 brandharen. Deze dienen als verdedigingsmechanisme tegen insect-etende zoogdieren zoals vogels.

