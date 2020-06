Rutte: Fluisteren in stadions, niét schreeuwen, ‘of gebruik toeters’

Spreekkoren mogen straks niet in stadions, schreeuwen ook niet. Fluisteren wel, maar dat lijkt bijna een mission impossible. Toch moet het, zegt Rutte. De burgemeester van Eindhoven denkt er het zijne van. „We hebben geen juichpolitie.”

Als mensen straks in de voetbalstadions zich niet beperken tot fluisteren, dan is er een probleem, zegt premier Mark Rutte. „Even simpel gezegd: dan hebben we echt een probleem. Dan gaat het dus niet. We gaan het bekijken”, zei Rutte tijdens het coronadebat tegen SP-Kamerlid Lilian Marijnissen. Zij kan zich als Feyenoord-fan niet voorstellen dat er in de Kuip na een doelpunt wordt gefluisterd.

Op Twitter worden creatieve oplossingen aangedragen.

Vanochtend op de fiets met onze zoons gemijmerd over hoe dat nu moet als spreekkoren en juichen echt verboden worden. ‘Trommels mee’ was de conclusie. En als de FC die nu gaat verkopen met logo komt er ook nog extra geld binnen. Wij kopen hem zeker! #laatonsweereensjuichen — Ingrid van Veen (@ingrid_van_veen) June 25, 2020

Misschien kunnen we spreekkoren van YouTube afspelen in het stadion en dan playbacken. https://t.co/K1DIuYurQj pic.twitter.com/cFgq77yQ4f — Vrienden van Verbraak (@VriendenV) June 25, 2020

Niet schreeuwen

Er kan volgens Rutte in stadions worden voldaan aan allerlei hygiënemaatregelen en meerdere uitgangen, van alles. „Als het allemaal kan, dan kan het. Maar je kan niet schreeuwen. Dat is echt onverstandig.”

Gaat dat wel gebeuren, dan waarschuwt de premier dat er dan twee opties zijn: „of we doen het niet en laten de stadions leeg en we doen wedstrijden zonder publiek óf we zeggen het kan wel en dan heb je dit nadeel”.

Rutte zei vertrouwen te hebben in de creativiteit van de KNVB en de voetbalclubs. „Geef iedereen van die lawaaimakende toeters. Maar feit is dat, en daar zijn strakke adviezen over, zingen en schreeuwen echt grote risico’s met zich meebrengen. Met schreeuwen is 1,5 meter afstand echt te weinig, dan verspreidt het virus zich sneller.” Daarvan zijn volgens hem al vele voorbeelden bekend.

Eindhoven

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, die medio juni nog in een controversiële poster was gefotoshopt door de LPF, gaat het PSV-stadion in elk geval niet ontruimen als mensen geen 1,5 meter afstand houden, gaan juichen of spreekkoren aanheffen. „Dat wordt burgeroorlog”, zei hij vanochtend op NPO1 radio.

„We hebben geen juichpolitie. Dat is buitengewoon moeilijk. En we gaan geen wedstrijd stoppen als de emoties hoog oplopen met 15.000 tot 20.000 mensen in een afgesloten ruimte”, zei de burgemeester. Halverwege juli hoopt Jorritsma meer duidelijkheid te hebben over hoe voetbalwedstrijden bij PSV met publiek gaan verlopen.

