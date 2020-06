OranjeLeeuwinnen strijden in Down Under tijdens WK 2023

Australië en Nieuw-Zeeland mogen het WK van 2023 organiseren. De twee landen versloegen in een stemming de enige andere overgebleven kandidaat: Colombia. De afgelopen weken haakten Brazilië en Japan af als kandidaten.

De twee landen werden tijdens een onlinevergadering gekozen door het bestuur van de FIFA. De evaluatie-commissie van de FIFA had het ‘bid’ van Australië en Nieuw-Zeeland al de hoogste waardering gegeven.

Congratulations @FFA & @NZ_Football!

YOU will host the #FIFAWWC 2023.

¡Felicitaciones, @FFA y @NZ_Football!

Serán ANFITRIONAS de la #FIFAWWC 2023. pic.twitter.com/PaL1PR6HyO

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 25, 2020