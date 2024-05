Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Als je in deze maand jarig bent, wordt je verjaardag het vaakst vergeten

Lekker dan, voel je je eens helemaal jarig… komen er paar mensen op je verjaardag niet opdagen, krijg je geen kaartje, of blijft het in je WhatsApp-berichten stiller dan je misschien wel had verwacht. Dat kan zomaar af en toe gebeuren als je in januari je jaartje erbij viert. Jarige ‘Jobben’ in die maand worden namelijk het vaakst vergeten.

En wie zijn er in Nederland eigenlijk kampioen verjaardag vergeten? Laten we dit vergeetachtige volk meteen maar even aan de schandpaal nagelen: het zijn de Zeeuwen! Sorry mensen uit Zeeland, we doen dit even met een verjaardagsknipoog natuurlijk. Maar er is toch echt een heus onderzoek over gehouden, door Kaartje2go en gebaseerd op ‘te laat-kaarten’. Nu hoopt deze firma natuurlijk dat er ook vanuit Zeeland meer verjaardagskaartjes worden verstuurd, maar dit terzijde.

Verjaardag een veelbesproken onderwerp

Sommige mensen gaan graag op verjaardag, maar dat extra jaartje erbij voor jezelf? Overslaan die hap, is de gedachte ook vaak. Het fenomeen verjaardag is in ieder geval veel besproken. Metro benaderde zelfs een keer een wetenschapper, die uitlegde hoe je ‘tot een goed cadeau voor je partner komt’. En ook komt het regelmatig voor in bijvoorbeeld Metro‘s rubriek Het Dilemma. Een voorbeeld: ‘Mijn vriendin wil de eerste verjaardag van ons zoontje groots vieren, moet ik daar in meegaan?’

Terug naar de uitkomsten van het onderzoek door Kaartje2Go. En ook terug naar de Zeeuwen. Zij vergeten niet alleen een verjaardag het vaakst, zij versturen ook – het schuldgevoel knaagt waarschijnlijk – de meeste lieve kaarten die wat te laat op de mat vallen. Dat bedoelen we positief hè, beter laat dan nooit.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro‘s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Inwoners van Drenthe en Friesland lopen na de Zeeuwen wellicht met wat schuldgevoel het meest naar de brievenbus. In Noord-Holland onthouden ze de verjaardagen van hun familie en vrienden juist wel goed. Hier gaan namelijk de minste te-laat-kaarten op de bus. En welke provincie is de pineut als het gaat om het ontvangen van de te-laat-kaarten? Ook dat is het eerder genoemde Drenthe. Daar zitten jarigen het vaakst tevergeefs bij de deurmat te wachten. Of zijn de postbodes in deze provincie minder werkzaam dan elders?

Januari-jarigen het vaakst vergeten

Ben je jarig in januari? Dan heb je de meeste kans om vergeten te worden tijdens je verjaardag. De eerste maand van het jaar is namelijk de maand waarin de meeste te-laat-kaarten worden verstuurd. Mogelijk komt dat door het feit dat we dan net uit een maand vol feestjes komen en denken: ‘Even rust in de tent’. Of misschien wel bewust, om de verleidingen in je Dry January-maand te kunnen weerstaan… Jarigen in december hebben meer geluk, want in deze maand worden de minste kaartjes verstuurd als het gaat om het vergeten van verjaardagen.

Ach, die attente Brabanders toch

Het zuiden van ons land staat er goed op. Als het gaat om het versturen van een persoonlijke verjaardagswens, dan is Noord-Brabant namelijk het meest attent, gevolgd door Limburg. Hier worden de meeste verjaardagskaarten op de post gedaan. Inwoners van Flevoland sturen per inwoner gemiddeld de minste verjaardagswensen.

Ondanks dat Nederlanders soms een verjaardag vergeten, zijn er natuurlijk ook genoeg jarigen die op de feestelijke dag op tijd een kaartje op de deurmat vinden. Maar welke provincie ontvangt de meeste felicitaties per post? Alwéér die inwoners van Drenthe, blijkt uit het onderzoek. In Noord-Holland vinden jarigen de minste verjaardagswensen op de deurmat.

De volledige onderzoeksresultaten en het overzicht per provincie vind je hier.

Reacties