Jack van Gelder geeft bij De Oranjezondag nog sterke mening over diskwalificatie Joost Klein

De diskwalificatie van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival heeft de gemoederen afgelopen weekend flink bezig gehouden. Ook bij De Oranjezondag werd er gisteravond uitgebreid over gepraat.

Na een aanklacht tegen Klein wegens vermeende bedreiging, werd de Europapa-artiest door organisator European Broadcasting Union (EBU) gediskwalificeerd. AVROTROS noemt de diskwalificatie van Joost Klein voor de finale van het Songfestival „disproportioneel” en „is geschokt”.

De Oranjezondag over diskwalificatie Joost Klein

Rutger Castricum heeft afgelopen zaterdag de ontwikkelingen rondom Klein nauwlettend in de gaten gehouden. „Ik vond het heel smeuïg”, vertelt hij in de talkshow. „Ik ben een groter fan geworden van Joost Klein. Dat je dan een dreigend gebaar maakt naar een cameravrouw en dat daar dan de hele wereld over valt.”

Presentatrice Hélène Hendrinks vindt de laatste update dingen in een ander perspectief plaatsen. Ze doelt op een artikel van een Zweedse krant, waarin wordt beweerd dat Klein de camera kapotsloeg en agressief was. „Maar nog weet je het niet”, zegt tafelgast Lilian Marijnissen. „Misschien is dat ding gevallen. Laat die beelden zien dan, als het zo schokkend is.” Castricum is het met Hendriks eens. „Ik vind het wel weer iets anders als dat ding kapotgemaakt is.”

‘Dit is veel te ver gegaan’

Jack van Gelder, die het Eurovisie Songfestival „verschrikkelijk vindt”, vertelt waar hij zich het meest over heeft verbaasd: „Ik heb ook jarenlang in de journalistiek gezeten en er zijn in de voetballerij ook vaak dingen gebeurd waarvan de we in eerste instantie niet wisten wat er aan de hand was. Maar we waren altijd wel in staat om iets of iemand te vinden. Van die journalisten heeft niemand iets boven water gekregen.”

Hij vervolgt: „Wat er ook gebeurd is, of er nu wel of niet geduwd is en daar misschien een camera door gevallen is, of dat het alleen bedreigend is geweest. Het is schandalig dat het zo is gelopen. Ik vind dat je die twee partijen bij elkaar had moeten zetten in een kamer en dat je eruit had kunnen komen. Dit is veel te ver gegaan.”

Castricum vindt dat ook. „Als het gaat om omgangsvormen, is dit de zoveelste keer dat het doorschiet. Hij heeft niemand een kopstoot gegeven of gemolesteerd.” Marijnissen: „Dit gaat tegen ze keren, want veel mensen balen ervan. Niet alleen Nederland, maar in heel Europa.”

Van Gelder: „Het is vreemd dat ze dit echt aanpakken en iemand uitsluiten, terwijl er tijdens deze week allerlei politieke opmerkingen zijn gemaakt door deelnemers en juryleden. Dat kon allemaal wel? Die jongen wordt nu geslachtofferd.”

Beelden van incident

Hoe zit het met de beelden van het incident? „Dat is de vraag”, zegt Shownieuws-verslaggever Mark Lanser. „De politie geeft die nog niet vrij. Het is ook nog niet bekend of ze er zijn. Dat onderzoek is nog steeds bezig. We weten ook niet hoeveel mensen er bij het incident zijn geweest.” Van Gelder: „Maar dat het een politiezaak is geworden is het echt opmerkelijk. Er moet echt meer gebeurd zijn.”

Hendriks: „Wat ik denk: dit gebeurt als vrouw en dan ben je niet in staat om met ‘de dader’ of met de organisatie te praten?” Lanser: „Ze hebben het geprobeerd. Frederieke Leeflang, de directeur van NPO, is naar Zweden gevlogen om het brandje te blussen en dat is niet gelukt.”

