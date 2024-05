Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht helpt Kiespijn ‘het volk’: ‘Alleen de NPO kan dat’

„Zijn ze er nu alweer?” Jazeker, de Europese verkiezingen komen eraan en dus is Diederik Ebbinge weer ten strijde getrokken om de politieke panelquiz Kiespijn te spelen. Kijkers hebben genoten van alle pret tijdens het programma.

Met twee, „uiteraard geheel objectieve”, teams onder leiding van captains Rutger Castricum en Hanneke Groenteman speelt Ebbinge de quiz. „Over iets meer dan drie weken mogen we weer naar de stembus!”

Educatie, maar dan gezellig tijdens Kiespijn

Ebbinge zou niet weten waarop hij kan stemmen voor de Europese verkiezingen, „maar daar gaan we de komende weken verandering in brengen”. „Educatie, maar dan gezellig”, belooft hij. En dat terwijl de formatie in Nederland nog niet rond is.

„Rutger, wat goed om je eens bij de NPO te zien!”, aldus Ebbinge. Rechterhand Gijs Rademaker introduceert de teamleden. „Team rechts van captain Rutger Castricum bestaat uit presentatrice en columniste Iris van Lunenburg en politiek commentator en journalist Wouter de Winther. Team links wordt geleid door captain Hanneke Groenteman en bestaat uit cabaretier en presentator Dolf Jansen en oud-FNV voorzitter en europarlementariër Agnes Jongerius.”

‘Doen er alles aan om NPO op te heffen’

Dolf Jansen wordt verwelkomd door Ebbinge. „Je maakt een programma voor Powned. Je bent een collega van Rutger”, komt verbaasd uit de mond van Ebbinge. „Wat is daar mis mee?”, vraagt Jansen zich af. „Het lijkt alsof jullie er echt alles aan doen om de NPO te laten opheffen”, aldus Ebbinge. „Samenwerking!”, verklaart Jansen. Maar dan: „En er staat een godskapitaal tegenover.”

Maar hoe wordt ‘het’ geregeld in Europa? Rademaker geeft uitleg. „Er zijn 705 zetels en die zijn verdeeld over zeven grote partijen, waar onze Nederlandse partijtjes dan weer bij aangesloten zijn.” Links is samen goed voor 253 zetels, een grote fractie in het midden heeft 102 zetels en een groepje van allerlei kleuren die „voor het gemak” in het midden is geplaatst heeft 46 zetels. „Rechts zijn er nog drie grote fracties, met 304 zetels. Sorry, Hanneke.”

📝 De Europese verkiezingen in 2024: hoe zit de vork in de steel? Hoe zitten de verkiezingen eigenlijk in elkaar? In Nederland vinden de Europese verkiezingen plaats op 6 juni 2024, en Nederland kiest dit jaar 31 Europarlementariërs. Dat zijn er 5 meer dan bij de vorige Europese verkiezingen. Dit komt door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en doordat de Nederlandse bevolking is gegroeid. In Nederland breng je een voorkeursstem uit en hiermee kies je voor een kandidaat van een bepaalde politieke partij. Kandidaten die de meeste voorkeursstemmen ontvangen, hebben de grootste kans om verkozen te worden.

Spitzenkandidat

Door het verschil in zetels tussen links en rechts in het Europese parlement staat Castricum 5 punten „in de plus”. De teams spelen een snelle opwarmronde. Ebbinge geeft een lange verklaring op een vraag en concludeert: „Waar zijn we aan begonnen met dit programma?”

Dan zijn er een aantal belangrijke spelers te zien tijdens de quiz. Jongerius herkent er één meteen. „Dit is onze lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, Bas Eickhout.” Spitzenkandidat, is hij. Bij Kiespijn leggen ze de term gelijk uit: „Het is het Duitse woord voor lijsttrekker. De 7 grote fracties hebben zo’n Spitzenkandidat.”

Helder hoe de Europese verkiezingen in elkaar zitten

„Het is best ingewikkeld allemaal”, benadrukt spelleider Ebbinge. „Maar ik denk dat het wel, en daar gaat het hier in deze uitzending over, helderder wordt hóé het zit. En wat jullie ervan vinden… ach ja.”

De finale breekt aan. „Oh, wat was dit een eerste aflevering. Ik heb alles meegemaakt. Het is voor het volk zo belangrijk. En dat kan alleen maar op de NPO, dames en heren.” Team rechts is het gelukt om voor te blijven. Zij hebben 52 punten, en dus seconden, tegenover team links met 48.



#Kiespijn is weer erg leuk. Opvallend: een lid van het Europees parlement dacht dat ze de Italiaanse vlag zag (was Hongaars) en dacht dat het kleinste land van de EU Cyprus is.

Maar bovenal lekker luchtig allemaal. 😜 — Aylin Bilic (@AylinBilic) May 12, 2024



Dolle pret én je steekt er ook nog wat van op #Kiespijn, De Europese Verkiezingenhttps://t.co/aCM9KfSx1l — Kees van Kuik 🐦 (@BlogKees) May 12, 2024



Heel fijn dat #Kiespijn er is. Erg belangrijk voor de Europese verkiezingen. — Michaël Roele (@michaelroele) May 12, 2024

Finale uitkomst van Kiespijn

Team rechts kon negen vragen goed beantwoorden in die 52 seconden. „Volgens mij heeft er nog nooit een team zo hoog gescoord.” Team links kon er 8 goed beantwoorden, maar het was niet genoeg. Het team van Castricum mag een enorm rood potlood als trofee mee naar huis nemen.

Kiespijn terugkijken kan via NPO Start.

