Jinek luidt het einde van alcoholvrije maand Dry January in: ‘Er wordt nog raar naar je gekeken’

Februari is in zicht, en daarmee komt een einde aan Dry January – een maand zonder alcohol om het nieuwe jaar mee te starten. Bij Jinek ‘vieren’ ze het einde van Dry January door alcoholgebruik, en het stoppen daarmee, onder de loep te nemen.

„Hoofdpijn, een kurkdroge mond en misschien wel een klein braakje”, Eva Jinek noemt een paar symptomen van een kater bij overmatige alcoholinname. Daar hebben deelnemers van Dry January natuurlijk geen last van. Maar moet je het wel willen om vanaf woensdag weer aan de drank te gaan na een alcoholvrije maand? Dat vraagt Jinek zich af.

Jinek over Dry January

Om het onderwerp te duiden nemen gasten plaats aan de talkshowtafel die Dry January zo ver hebben doorgetrokken dat ze helemaal niet meer drinken. „Drie en een half jaar drink ik niet meer”, aldus Gwen van Poorten, één van de gasten. Van Poorten legt uit waarom ze de alcohol laat staan: „Vanaf mijn begin twintigerjaren had ik al last van zware katers, waardoor het feestje ook niet meer leuk was. Ik voelde in mijn onderbuik dat ik deze keuze moest maken. Ik was graag iemand geweest die lekker bij het avondeten of hier aan tafel een glas wijn kan drinken, maar ik ben dat niet.”

Martin Visser, financieel journalist bij De Telegraaf, deed vorig jaar mee aan Dry January, en besloot om dat langer vol te houden. „Ik wilde al heel lang en patroon doorbreken. Ik werd het oeverloos onderhandelen met mezelf zo ontzettend beu: doordeweeks niet, maar in het weekend wel. Dus ik stopte er compleet mee.” Evi Hanssen drinkt ook al drie jaar geen druppel meer: „Ik besloot voor mezelf om één jaar niet te drinken, en daarna zou ik tegen iedereen kunnen zeggen dat alcohol bij het leven hoort. Ik was vrij cynisch. Het was niet mijn bedoeling om na een aantal jaar hier te zitten en hierover te praten.”

‘Vrienden vragen zich nog af wanneer mijn ‘experiment’ voorbij is’

Om het effect van stoppen met alcohol echt te ervaren, moet je langer dan een maand de drankjes laten staan stelt Hanssen. „Niemand verwacht dat als je één maand per jaar sport, dat je dan een marathon kunt lopen.” Dry January is echter een goede mogelijkheid om te ondervinden wat voor rol alcohol in je leven speelt, aldus Visser. „Het piekeren over de tijd ná een alcoholvrije maand is na een jaar voorbij. Nu vind ik het zonde om weer te beginnen.” Maar, vertelt Hanssen; „Als je echt niet drinkt, wordt er nog raar naar je gekeken. Vrienden vragen zich nog af wanneer mijn ‘experiment’ voorbij is.”

„Als je niet die behoefte voelt om te stoppen en je hebt ook geen zin in Dry January, ga er dan lekker voor”, aldus Van Poorten. „En dan denk ik niet dat je je ergert aan ons gesprek”, zegt Hanssen. „Want het zijn de mensen die het als belediging opvatten dat ík niet drink. Als dit jou triggert, dan zou ik even naar je eigen voorbeeld kijken.”

‘Leven zonder drank iets bizars?’

Heel wat Jinek-kijkers hebben wat te zeggen over een alcoholvrij leven, zowel positief als negatief. Zo is een kijker blij dat er aandacht aan wordt besteed, terwijl anderen het maar een gezeur vinden.



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eindelijk wordt de waarheid gesproken over alcohol. Goeie zaak. #jinek — Maikel Latour (@MaikelLatour) January 30, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het leven minder leuk zonder alcohol? Serieus? #Jinek — Ersilia (@Sieltjuh) January 30, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kan, je kan ook gewoon 1 wijntje nemen bij het eten en dan stoppen. #jinek — Daan (@DaanWmn) January 30, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom doet iedereen alsof leven zonder drank iets bizars is? Ik drink al mn hele leven zelden tot nooit en verbaas me bijna dagelijks over hoeveel mensen (bijna) dagelijks (veel) drinken. Net zo raar als roken en/of drugs. Nee, t leven is niet saai zonder! #jinek #DryJanuary — Mrs Moneypenny (@MrsMoneypenny13) January 30, 2023



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom gaat alcohol altijd over "feestjes en veel" en niet over smaak. Foodpairing is zo gaaf! En gaat niet over kwantiteit maar over kwaliteit. En dat pakt niemand mij af. #jinek @Jinek_RTL #bierenspijs — Hans Hetbiermoment (@hetbiermoment) January 30, 2023

Je kijkt Jinek terug via RTL.