Russische propaganda op kinderzender door hack: ‘President, vlag en kaart te zien’

Terwijl je kind zich vermaakt met een tekenfilm op een kinderzender, verschijnt er Russische propaganda op beeld. Dat gebeurde afgelopen week op de zender BabyTV, meldt NU.nl.

„Hackers zijn erin geslaagd om een uitzending op BabyTV over te nemen”, schreef de nieuwssite vandaag. Onlangs deelde Metro waarom ouders hun kinderen voor een scherm zetten.

Russisch propagandafilmpje op kinderzender

Via een stoorzender werd een Russisch propagandafilmpje getoond op de kinderzender. „Het overnemen van BabyTV was niet het ultieme doel, maar mogelijk een voorbode voor meer”, waarschuwen ingewijden via de nieuwssite.

Kijkers van BabyTV keken vorige week donderdag raar op toen plots het geluid wegviel. „Daardoor ging ik kijken wat er aan de hand was en toen zag ik Russische propaganda”, vertelt NU.nl-lezer Michael Domenech. Hij deelde een filmpje van wat hij heeft gezien.

‘Zet iedereen op scherp’

„Je zag de Russische president Poetin, de Russische vlag, animaties van een brug en de kaart van Rusland”, gaat Domenech verder. „Ik vroeg me af: wat is dit? We hebben vervolgens heen en weer gezapt. Het bleek echt op BabyTV uitgezonden te worden.”

NU.nl heeft grondiger onderzoek naar de hack gedaan. Het zou volgens hen mis zijn gegaan bij satellietbedrijf Eutelsat. Daar heeft een „geavanceerde hack” plaatsgevonden. Wie achter de hack zit, is niet duidelijk. Maar het incident zet iedereen „op scherp”, zegt een ingewijde tegen NU.nl. „Er wordt nu in de hele keten onderzoek naar gedaan.”

Beelden niet alleen in Nederland te zien

Naast de hack is het dus ook gelukt om het gecodeerde tv-signaal van BabyTV over te nemen en de Russische propagandavideo uit te zenden. De beelden verschenen naast Nederland ook op BabyTV in Scandinavië en Portugal, aldus NU.nl.

