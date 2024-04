Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

iDeal ondergaat transformatie en verdwijnt, dit merk je nu al

Online betaalsysteem iDeal wordt gebruikt voor zo’n 3,5 miljoen betalingen per dag. Toch ondergaat iDeal een transformatie en verdwijnt het systeem in de toekomst. Zover is het nog niet, maar er worden wel al veranderingen doorgevoerd. Sinds deze week bestaat iDeal in3 en dit merk jij daarvan.

iDeal is een van origine Nederlands betaalsysteem, ontwikkeld door een aantal grote Nederlandse banken. Vorig jaar werd iDeal overgenomen door een Europees samenwerkingsverband van banken, namelijk het European Payments Initiative (EPI). Vanuit daar wordt er een nieuw betalingssysteem ontwikkeld dat wordt uitgerold door Europa: Wero. Naar verwachting is Nederland in 2026 aan de beurt.

Vernieuwing voor iDeal

Je hebt dus nog even de tijd om aan het idee te wennen dat iDeal wordt vervangen door betaalsysteem Wero. Toch wordt iDeal tussentijds wel vernieuwd. Sinds deze week biedt iDeal ook iDeal in3 aan. Met deze functie kunnen consumenten een aankoop afbetalen in drie termijnen. Een derde van de aankoop wordt direct betaald, en de overige twee delen moeten binnen 30 en 60 dagen worden betaald. Consumenten die hier gebruik van willen maken moeten 18 jaar of ouder zijn.

iDeal heeft besloten deze betaalfunctie in gebruik te nemen na een pilot van een kleine 4000 transacties. Het betaalsysteem wil hiermee inspelen op ‘veranderingen in de manier waarop consumenten shoppen en betalen’, zo stelt Amos Kater, Chief Product Officer bij Currence iDeal.

Het verdienmodel van iDeal in3 is volgens het bedrijf anders dan bij andere bedrijven met een vergelijkbare service. Het bedrijf verdient namelijk een vast bedrag per transactie. Toch kan er ook via deze betaalmethode een incassobureau worden ingeschakeld als rekeningen niet op tijd worden betaald. En die kosten lopen hoog op. Voor de eerste openstaande 2500 euro bedragen de wettelijke, maximale incassokosten 15 procent, meldt Rijksoverheid.

Betalen in termijnen

Achteraf betalen klinkt in eerste instantie wellicht aantrekkelijk, maar de rekening betaal je toch – op welk moment dan ook. En zeker als je je rekeningen niet op tijd betaalt, kan dat je duur komen te staan, waarschuwt Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën. Verschillende aanbieders van Buy now, pay later services brengen kosten in rekening als je te laat bent met betalen, wat gemiddeld zo’n 15 euro extra kost, meldt Wijzer in Geldzaken.

💶 Achteraf betalen? Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën, heeft verschillende tips op een rij gezet voor consumenten die overwegen te kiezen voor achteraf betalen. Betaal direct. Retourneer je bestellingen op tijd. Zet zelf betalingsherinneringen in je agenda of telefoon. Controleer je mail of sms goed op betalingsherinneringen. Controleer ook berichten van onbekende afzenders. Check goed of een aankoop geretourneerd mag worden. Controleer of je de aankoop wel kunt betalen. Betaal op tijd en voorkom incassokosten. Toch een hoge rekening openstaan? Schakel hulp in.

