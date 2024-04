Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wéér een B&B Vol Liefde-baby op komst: ‘Kleine bambino(a) on the way’

Elise, die afgelopen zomer te zien was in de RTL-datingshow B&B Vol Liefde, krijgt een kindje samen met haar partner Ilídio. Dat maakt zij bekend via Instagram.

„Kleine bambino(a) on the way”, schrijft Elise bij haar bericht, waarop ook beelden van een echo te zien zijn. Ook deelt het stel een korte video waarop Ilídio de buik van Elise een kus geeft.



B&B Vol Liefde

Elise ontmoette haar vriend tijdens de opnames van het tv-programma. Aanvankelijk reisde Elise voor de opnames van B&B Vol Liefde af naar Spanje om te onderzoeken of zij de liefde kon vinden bij bed and breakfast-eigenaar Joy van Swieten. De vonk sloeg echter al snel over tussen haar en Ilídio, een vriend van Van Swieten. Ook Van Swieten vond de liefde in het programma. Hij is nog steeds samen met Dani.

‘Ons grootse avontuur tot dusver’

Het is niet de enige B&B Vol Liefde-baby die dit jaar geboren gaat worden. Ook Amy Rose en Saul uit Winter VoL Liefde, de winterse variant van B&B Vol Liefde, verwachten hun eerste kindje. Het stel maakte vorige maand bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. „Baby Coltof on the way”, schreef Amy Rose in maart op Instagram bij een foto van haar babybuik. „Ons grootste avontuur tot dusver.”



Via TikTok deelde Amy Rose ook het blije nieuws: „Ik heb heel veel zin in alles en ben superblij dat het eindelijk geen geheim meer is, en dat ik het gewoon lekker met jullie allemaal kan delen en vrijuit met het buikje rond kan lopen.”

De twee maakte begin maand bekend een jaar samen te zijn. „Een jaar jij en ik”, schreef Amy Rose op Instagram. „Een jaar onvoorwaardelijke liefde, vol herinneringen. Dankjewel mijn lieve Saul en liefste papa to be. We houden van jou!”



Wanneer beiden stellen de baby precies verwachten, houden ze nog geheim.

