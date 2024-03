Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeer zeldzaam kalfje met twee gezichten geboren in VS: ‘Alle verwachtingen overtroffen’

Een bijzondere geboorte in de Amerikaanse staat Louisiana. In het dorp Cossinade is een wel heel opvallend kalfje geboren. Het dier heeft namelijk twee gezichten.

Deux Face, zoals het kalfje toepasselijk heet, werd eind vorige maand geboren. Het dier heeft twee neuzen, vier ogen en twee monden. Het is ontzettend zeldzaam. Volgens de eigenaren, Dawn en Eric Breaux, is de kans dat een kalfje met twee gezichten wordt geboren 1 op 400 miljoen. „Ze heeft veel kansen verslagen door levend geboren te worden”, schrijven de eigenaren in een bericht op Facebook.

Kalfjes met twee gezichten vaak dood geboren

Dat het kalfje levend geboren werd en zeker 14 uur na de bevalling nog in leven was, is erg bijzonder. De meeste kalfjes met polycefalie, zoals de aandoening heet, worden namelijk dood geboren. „We weten dat dit kalfje een kort leven zal hebben”, schrijft de familie Breaux. „Het zal waarschijnlijk maar enkele dagen leven.”





Af en toe komt het voor dat een kalfje met twee gezichten enkele uren of soms dagen in leven blijft. Van een dier is bekend dat het zelfs veertig dagen leefde, zo meldt persbureau AP.

Deux Face overtreft alle verwachtingen

Hoewel de eigenaren dachten dat Deux Face snel zou overlijden, overtreft het kalfje vooralsnog alle verwachtingen. Uit een update op de Facebookpagina van de familie van drie dagen geleden blijkt dat het dier al meer dan een week weet te overleven. „Ze wordt langzaam een beetje sterker. Het gaat heel traag, maar de vooruitgang is positief.”

Deux Faces kan haar hoofd nog wel moeilijk optillen en kan ook nog niet zelfstandig staan. Daardoor kan ze ook niet bij de moeder drinken. Het kalfje krijgt daarom melk uit een fles.





Volgens de eigenaren heeft Deux Face geen pijn en eet ze goed. „Ze heeft zichzelf twee keer omhoog weten te duwen. Dit lijkt misschien weinig vooruitgang, maar ze komt steeds dichterbij het punt dat ze zelf kan staan. We houden haar goed in de gaten en bekijken per dag hoe het gaat. We hopen op het beste, maar bereiden ons voor op het ergste.”

