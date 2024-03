Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De voordelen van een auto-abonnement: flexibiliteit en gemak

We kennen al abonnementen op streamingdiensten die de flexibiliteit bieden om te kiezen wat je wilt en wanneer je het wilt zien. Waarom doen we dat niet ook bij auto’s? Zo rij je wel auto, maar heb je de volledige flexibiliteit qua prijs, model en andere kenmerken. Verandert er iets in jouw leven? Dan verander je eenvoudig van auto! Reuze handig!

Voor veel mensen is het van groot belang om een auto voor de deur te hebben staan. Hoewel Nederland bekend staat om zijn goede en fijnmazige openbaar vervoer, zijn er toch nog voldoende locaties niet of moeizaam met het ov te bereiken en biedt het niet de flexibiliteit die de auto biedt. Met de auto reis je op je eigen voorwaarden en tijdstippen en kun je overal naartoe wanneer je maar wilt. Toch is een auto kopen niet altijd de slimste keuze. Zeker als je nog jong bent. Er zijn namelijk andere, modernere opties om toch van het gemak van een auto te kunnen genieten. Hoe dit precies zit? Dat leggen we uit in dit artikel.

Niet kopen, maar wat dan wel?

Wil je wel de flexibiliteit van een auto, maar deze dus niet kopen omdat het niet past bij je huidige levenssituatie? Dan is er nu een goed betaalbaar en zeer handig alternatief: een auto op abonnement! Met een autoabonnement heb je de vrijheid om zonder de zorgen van bezit, toch van een auto te genieten. Je betaalt een vast bedrag per maand waar alles bij inbegrepen zit: verzekering, apk, wegenbelasting, wegenwacht en zelfs het onderhoud. Je komt dus niet voor verrassingen te staan. Het is een moderne manier van autobezit die heel flexibel is; je zit niet vast aan een verplichte lange looptijd of aan een bepaald model auto. En als je een ander model auto wilt rijden, bijvoorbeeld omdat je gezin zich aan het uitbreiden is, dan kun je gewoon een ander model uitkiezen. Ook kun je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij het leasen van een auto, het te rijden aantal kilometers afstemmen op jouw behoeften en dit aanpassen indien gewenst.

Dit moderne alternatief voor het klassieke aankopen van een auto en deze later vervangen voor een ander exemplaar, die je dan ook weer dient aan te kopen, is sterk in opkomst in Europa, zeker onder jongere mensen met flexibele behoeften.

Een auto verliest snel zijn waarde

Een belangrijke reden waarom een auto kopen niet altijd verstandig is, is omdat een auto snel zijn waarde verliest. Dat maakt het, financieel gezien, geen goede investering.

Je gezinssituatie kan veranderen

In je jongere jaren is de kans op een wijziging in je familiesamenstelling behoorlijk groot. Het is echter ook het moment in je leven dat je je vaak nog niet de aankoop van een grote auto kunt permitteren. Daarom kies je dan vaak voor een wat kleiner model. Echter, zodra je kinderen krijgt, dan wil je wel een wat ruimere auto hebben. Anders is het erg moeilijk om bijvoorbeeld kinderzitjes, extra spullen en vriendjes van je kids te vervoeren. Een kleine auto kopen, terwijl je van plan bent om op korte termijn kinderen te nemen, is dus niet zo’n goed idee.