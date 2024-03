Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man aangehouden in Amsterdam om bedreiging PVV-leider Geert Wilders

De politie in Amsterdam heeft vrijdagavond in een woning een man aangehouden die PVV-leider Geert Wilders bedreigde via een bericht op X. De aanhouding gebeurde op last van de officier van justitie, meldt een woordvoerder van de politie.

Volgens de woordvoerder ging het om een heterdaadsituatie, maar verder gaat ze daar niet op in. De man zit momenteel vast en wordt verhoord. Morgen wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Wilders zelf bedankt vandaag op X de politie voor de snelle inzet. „Veel dank aan de politie-eenheid Amsterdam die dit weekend een persoon in een woning heeft aangehouden in verband met een dreiging mij te vermoorden. Dank aan het team bedreigde politici van de politie Den Haag dat ik de aangifte snel kon tekenen. Zonder de politie was ik vogelvrij.”



De politie wil niet zeggen wat de uitlatingen van de man precies waren en ook niet of het om een doodsbedreiging ging. Ook wil de politie niets kwijt over de verdachte, de omstandigheden en mogelijke motieven.

24 uur per dag beveiligd

Wilders wordt al sinds 2004 24 uur per dag beveiligd vanwege ernstige doodsbedreigingen uit vooral islamitische hoek. Hij heeft talrijke meldingen en aangiften gedaan die soms hebben geleid tot vervolging.

Zo werd in september vorig jaar de Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid Latif bij verstek tot twaalf jaar cel veroordeeld door een Nederlandse rechter, omdat hij in 2018 had opgeroepen de PVV-leider te vermoorden.

Veroordelingen voor bedreiging Wilders

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Pakistan. Een andere Pakistaanse man, die in 2018 naar Den Haag was afgereisd met de bedoeling een aanslag op de PVV-voorman te plegen, werd in 2021 tot tien jaar cel veroordeeld. Anderen die Wilders bedreigden, vooral online, werden de afgelopen jaren veroordeeld tot korte celstraffen of werkstraffen.

