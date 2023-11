Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zeer zeldzaam: olifant bevalt van tweeling in natuurpark in Kenia

De kans is minder dan 1 procent, maar in Kenia gebeurde het: een olifant beviel daar van een tweeling. Moeder Alto beviel van haar tweeling in het Samburu National Reserve, een nationaal park in Kenia, zo maakt natuurbeschermingsorganisatie Save the Elephants op social media bekend.

De kans dát het gebeurt is al enorm klein, maar de kans dat het ook goed gaat is misschien wel nog kleiner. Bij geboortes van meerlingen bij olifanten gaat namelijk vaak mis want in veel gevallen overlijdt één van de kalfjes.

Bij olifant Alto verliep de geboorte van haar tweeling wel goed. „Alto heeft ons verbaasd met haar eigen tweeling”, schrijft Save the Elephants op Instagram. „Haar twee schattige vrouwen kalfjes zijn naar schatting een paar dagen oud en zijn deze week voor het eerst gespot door onderzoekers.” Alto moest er wel een tijdje op wachten. De gemiddelde draagtijd van Afrikaanse olifanten is maar liefst 22 maanden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tweede tweeling in twee jaar tijd

Hoewel het erg zeldzaam is dat een olifant een tweeling krijgt, is de tweeling van Alto de tweede tweeling in twee jaar tijd in Kenia. In Noord-Kenia werd twee jaar geleden een olifantentweeling geboren tijdens een periode van extreme droogte. Eén van de twee kalfjes kwam hierdoor later alsnog te overlijden.

Over de overlevingskansen van de kalfjes van Alto is Save the Elephants toch optimistisch. De afgelopen tijd heeft het wel veel geregend en de moeder krijgt volgens de organisatie veel steun van de rest van de kudde. Dat is goed nieuws voor de olifantenpopulatie, want de Afrikaanse olifant staat momenteel op de rode lijst van bedreigde diersoorten.

Olifant op rode lijst van bedreigde diersoorten

De populatie is de afgelopen namelijk snel gekrompen. Begin jaren tachtig leefden er nog 170.000 olifanten in Kenia. Nu zijn dat er volgens een schatting van de Kenya Wildlife Service (KWS) nog maar 36.000. Maar er is ook goed nieuws. Volgens KWS neemt de olifantenpopulatie in het land inmiddels weer toe, met zo’n 5 procent per jaar.

Vorig jaar werd er ook een olifantentweeling geboren. De Aziatische olifant Mali beviel in Rosamond Gifford Zoo in de Amerikaanse stad Syracuse van een tweeling.

Reacties