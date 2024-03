Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stewardess onthult: aan deze signalen kun je zien dat er iets mis is tijdens het vliegen

De kans dat er iets misgaat tijdens een vlucht is erg klein. Vliegen is namelijk de veiligste vorm van transport. Maar als het toch foute boel is, hoe kun je dat dan weten? Voormalig stewardess Lisa Hughes onthult een aantal signalen waar je aan af kan lezen dat het misgaat.

Vliegen is tegenwoordig echt heel veilig. Vorig jaar was zelfs een van de veiligste jaren ooit, wat betreft vliegongelukken. Er vonden toen slechts twee dodelijke ongevallen plaats met commerciële passagiersvluchten. Dat zijn er vier minder dan in 2022, toen er nog zes vliegongelukken plaatsvonden.

Let goed op het cabinepersoneel

Maar hoe veilig ook, het is toch fijn om te weten waar je op moet letten als het wel foute boel is. Volgens Hughes is het vooral belangrijk om goed op de bemanning te letten. „Wanneer de bemanning erg actief is en regelmatig communiceert met de cockpit, kan dat op een probleem wijzen”, zegt ze tegen Metro UK.

Ook een verandering in de toon van aankondigingen vanuit de cockpit kan volgens Hughes een teken zijn dat er iets mis is. „Het kan ook gebeuren dat het personeel een nooduitrusting gaat voorbereiden of sommige passagiers instructies geeft over het helpen bij een mogelijke evacuatie”, aldus Hughes.

Veranderingen is patroon tijdens het vliegen

Verder is het volgens haar goed op te letten op vreemde trillingen en geluiden of veranderingen in patroon tijdens het vliegen. „Bijvoorbeeld plotselinge hoogteverschillen kunnen duiden op mechanische problemen.” Hetzelfde geldt voor veranderingen in de cabineverlichting, de inzet van zuurstofmaskers of het uitvoeren van noodprotocollen. „Dit zijn duidelijke tekenen van problemen”, aldus Hughes.

Een vliegtuig maakt overigens niet zomaar een noodlanding. Het komt slechts 0,06 procent voor. Een noodlanding wordt volgens Hughes gemaakt om de volgende redenen: technische problemen, medische noodgevallen, beveiligingsbedreigingen en zeer heftige (onverwachte) weersomstandigheden.

