Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Interview Tucker Carlson en Vladimir Poetin maakt tongen los

De Amerikaanse journalist Tucker Carlson interviewde deze week Vladimir Poetin. Hun gesprek verscheen vannacht op X en maakt inmiddels heel wat tongen los. Het werd een interview waarin Poetin onder meer zijn kijk op de oorlog in Oekraïne deelde.

Carlson heeft in Amerika inmiddels nogal een reputatie. Hij was jarenlang presentator van Fox News, maar moest uiteindelijk stoppen bij de Amerikaanse nieuwszender. Waarom? Carlson beweerde dat er bij de Amerikaanse verkiezingen sprake van fraude was.

Interview Vladimir Poetin en Tucker Carlson

Maar de journalist is niet gestopt. Zijn video’s en interviews publiceert hij online. Vannacht verscheen ook het gesprek met Poetin op X. Iets dat ook Amerika-deskundige Raymond Mens al aankaartte bij Vandaag Inside. Het is namelijk voor het eerst dat de Russische president zich laat interviewen door een westerse journalist.

In ruim twee uur bespreken het Russische staatshoofd en Carlson allerlei kwesties. Maar het gesprek gaat vooral over het Russische perspectief op de oorlog in Oekraïne. Poetin houdt onder meer een half uur durend betoog over de geschiedenis van Rusland en de verdeling van de landgrenzen. „Delen van Oekraïne hebben lang bij Rusland gehoord.”

Russische perspectief op oorlog Oekraïne

De president vertelt dat Rusland geen oorlog meer wil voeren in Europa. De Russen hebben daar geen belang bij, aldus Poetin. Zijn troepen vallen alleen aan als een ander Europees land, zoals bijvoorbeeld Polen, Rusland aanvalt. Eerder klonken vanuit Europese kringen geluiden dat ze vreesden voor een oorlog in Europa. Mede door de dreiging vanuit Rusland.

Het Russische staatshoofd vertelt dat de oorlog in Oekraïne snel over kan zijn. Maar dan moeten de westerse landen stoppen met het leveren van wapens. Hij gelooft dat Rusland niet verslagen kan worden en vindt dat de NAVO moet accepteren dat Rusland de Oekraïense gebieden heeft gewonnen.

Tumult op X

En dat interview zorgt online voor een hoop tumult. Het gesprek is inmiddels miljoenen keren bekeken. Critici concluderen dat Carlson Poetin kritiekloos een platform biedt. Zelf maakt Carlson er overigens geen geheim van dat hij tegen de westerse steun aan de Oekraïne is. Maar medestanders loven het feit dat nu ook het Russische verhaal belicht wordt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ep. 73 The Vladimir Putin Interview pic.twitter.com/67YuZRkfLL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 8, 2024

Reacties