Dilan Yeşilgöz emotioneel in de clinch met Joost Sneller (D66) over legaliseren harddrugs

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) is vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van haar departement stevig in aanvaring gekomen met D66-Kamerlid Joost Sneller over het al dan niet legaliseren van harddrugs.

Volgens Yeşilgöz is het „naïef” om te denken dat in Nederland de discussie daarover nog kan worden gevoerd. Daarvoor is het volgens haar veel te laat. „Ik word er emotioneel van. Het haalt alle capaciteit, inzet en denkkracht weg om dit elke keer weer te opperen. Nederland is mijlenver van zo’n discussie. Die luxe hebben we gewoon niet meer”, vindt de partijleider van de VVD.

Dilan Yeşilgöz wil harddrugs niet legaliseren

„Onze rechtsstaat staat op omvallen. Als de mannen en vrouwen van de dienst bewaken en beveiligen er niet hadden gestaan, was de rechtsstaat omgevallen”, zei een geëmotioneerde minister. Ze doelt daarbij op de vermenging van de onder- met de bovenwereld, waarbij de zware georganiseerde criminelen het voor het zeggen hebben. De medewerkers van de dienst bewaken en beveiligen beschermen onder meer bedreigde politici, rechters en journalisten. Yeşilgöz heeft al lang altijd beveiligers dicht om haar heen, net zoals onder meer PVV-leider Geert Wilders.

Joost Sneller sneert terug

„Onze manier van leven staat op het spel. We hebben geen tijd voor discussies over het legaliseren van harddrugs.” Daarmee verwees Yeşilgöz naar een internationale conferentie die de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema onlangs organiseerde. Halsema is voorstander van legalisering van cocaïne. D66 vindt dat Yeşilgöz hier serieus naar moet kijken, als onderdeel van de Nederlandse strategie om de oorlog tegen drugs te winnen.

Yeşilgöz wierp die suggestie resoluut van de hand. „Het legaliseren van harddrugs is onzinnig.” Ze vroeg aan Sneller of hij „wel weet wat hier gebeurt”. Het D66-Kamerlid was niet gediend van het „jij-bakken” door de minister. Volgens hem hoeft de ene strategie de andere niet uit te sluiten.

