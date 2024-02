Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blijkbaar is dit dé truc om te winnen bij de grijpmachine op de kermis

Wellicht heb jij op de kermis ook weleens gefrustreerd bij de grijpmachines gestaan. Want een knuffel of gadget grijpen, is zo makkelijk nog niet. Maar nu gaat op social media daarvoor een trucje rond.

Op de een of andere manier zijn we gek op trucjes. Wat dacht je van dit trucje om in 10 minuten je slechte humeur te verbeteren? Deze slimme trucjes voor bij het huishouden? Een slimme zet waardoor jouw parfum langer blijft hangen? Of een truc om 48 dagen vrij te zijn met 25 vakantiedagen?

Trucje voor bij de grijpmachine

En aangezien al die trucjes het goed doen bij onze Metro-lezers, delen we er nu eentje over de grijpmachine op de kermis. Op TikTok deelt iemand namelijk hoe je het makkelijkste wint bij de grijpmachine. En kennelijk kenden al meer mensen deze truc, is uit de reacties op te maken.

Blijkbaar zit het hem in de positiekeuze van de knuffel in de machine. Om de kans op prijs te vergroten, kies je namelijk een knuffel die dichtbij de koker ligt, waar het knuffeldier in terecht moet komen. Hij grijpt de knuffel niet, maar schept met één klauw de knuffel in de bak. En voilà, in slechts één poging gaat de grijper er met een prijs vandoor.

Prijzen winnen

Onder de video reageren andere kermisgangers. „Verklap mijn geheim niet”, „op deze manier heb ik meerdere knuffels gewonnen” en „ik heb al zoveel prijzen gewonnen op deze manier, absoluut de perfecte tip”, schrijven sommigen in de reacties.

In de video hieronder zie je hoe je deze tactiek op de komende kermis kunt toepassen:

Geld sparen

Wellicht houd je door deze truc een extra centje over na een bezoek aan de kermis. Geld om in de spaarpot te doen. Metro schreef eerder hoe je 10.000 euro in 2024 kunt sparen en hoe je dit ook daadwerkelijk volhoudt.

Reacties