Slechte dag? Dit trucje van 10 minuten verbetert je humeur, blijkt uit onderzoek

We hebben allemaal weleens een slechte dag. Dan kun natuurlijk denken: ‘Ik heb mijn dag niet’, en de boel de boel laten. Maar volgens onderzoekers kun je ook een trucje toepassen, dat je slechts 10 minuten kost.

Soms voel je je somber, moedeloos of depressief. Dat is menselijk. Onze gedachten zijn nu eenmaal niet alleen maar positief. Iets waar schrijver Koen de Jong in Tem je Brein ook al aandacht aan besteedde.

Negatieve gedachten en humeur

Onderzoeker Marlijn Besten legt aan het Belgische HLN uit dat onze gedachten van invloed zijn op ons humeur. Negatieve gedachten? Dat betekent dus vaak een slecht humeur.

Nu is er natuurlijk een verschil tussen een slechte dag hebben of langer depressief zijn. Maar volgens Besten spelen gedachten ook een rol bij depressiviteit. „Mensen die vatbaarder zijn voor depressies, vervallen sneller in somberheid door hun gedachten. Als ze bijvoorbeeld een droevige video zien, beïnvloedt dit hun humeur meer dan anderen, waardoor ze zich neerslachtiger voelen.”

Onderzoek naar 10 minuten dagdromen

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen bekeken een groep mensen over het onderwerp. De helft was vatbaar voor depressies en neurotische klachten, de andere helft niet.

Tijdens het onderzoek moesten deelnemers één positieve levensles benoemen en 10 minuten lang fantaseren over een ervaring in een droomwereld. Bij de zowel depressieve deelnemers als niet-depressieve deelnemers, verbeterde het humeur.

Positieve herinnering of fantasie

10 minuten dagdromen verbetert dus ons humeur. Een korte dagdroom waarin je terugdenkt aan een positieve gebeurtenis, over jouw toekomst fantaseert of simpelweg aan iets leuks denkt.

De onderzoekers moedigen aan om het eens uit te proberen. Voel je je somber of neerslachtig? Sta even stil of ga zitten, haal diep adem en ga met je gedachten bewust naar positieve herinneringen of vooruitzichten.

Slechte dag temperen

En dan hoef je geen ideaalplaatje te schetsen. Dat is namelijk vaak onrealistisch en kan juist het tegenovergestelde effect veroorzaken. Hoewel een slechte dag af en toe bij het leven hoort, kun je die negatieve gedachten soms dus ook weer weg laten vloeien.

