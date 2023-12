Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de opmerkelijkste gewoontes van Nederlanders achter het stuur, maar waarschijnlijk doe jij dit ook…

Je hebt van die opmerkelijke gewoontes, zoals achter het stuur, waar je best om moet lachen. Maar ondertussen denk je één seconde later ‘maar verdomd… dat doe ik ook’.

Je auto is natuurlijk vooral een vervoersmiddel, maar daarnaast is het voor velen ook een persoonlijke ruimte waar ze even alleen én helemaal zichzelf kunnen zijn.

Uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct onder bijna twaalfhonderd respondenten blijkt namelijk dat veel Nederlanders er opmerkelijke gewoontes op nahouden wanneer ze achter het stuur zitten. Wij zetten er een aantal voor je op een rij.

Opmerkelijke gewoontes tijdens het autorijden

We hebben allemaal gewoontes in de slaapkamer. Of ‘gezonde gewoontes’ die achteraf dan helaas weer niet gezond blijken te zijn. Nu richten we ons op de gewoontes achter het stuur, vier stuks om precies te zijn. Metro gokt dat jij er minstens twee persoonlijk herkent.

1. Neuspeuteren

Veel Nederlanders kijken in de auto letterlijk niet verder dan hun neus lang is. Uit het onderzoek van Allianz Direct blijkt dat meer dan 1 op de 3 Nederlanders (39 procent) weleens in zijn neus peutert tijdens het autorijden. 42 procent heeft bovendien ook weleens een andere bestuurder betrapt op neuspeuteren tijdens de file. Let voortaan dus maar goed op of je vanuit de auto naast of voor je niet stiekem wordt bespied. Best vies eigenlijk…

2. Fileflirten

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat 1 op de 10 Nederlanders weleens flirt met andere bestuurders terwijl ze in de file staan. Of deze gewoonte ontstaat uit verveling of voortkomt uit een oprechte zoektocht naar de liefde is niet duidelijk, maar wie weet hoe veel snelwegromances er al zijn ontstaan op de, bijvoorbeeld, A27 tussen Utrecht en Breda. Volgens de ANWB was dit namelijk het stuk snelweg met de zwaarste files in 2022.

3. Zakelijke call achter het stuur

De auto blijkt naast het flirten en neuspeuteren ook een goede flexwerkplek. Bijna 1 op de 10 Nederlanders (9 procent) woont weleens een zakelijk gesprek als een Zoom- of Teams-vergadering bij vanuit de auto. Het is te hopen dat deze bestuurders handsfree bellen, want uit hetzelfde onderzoek blijkt dat maar liefst drie kwart (76 procent) van de Nederlanders het asociaal vindt als automobilisten hun telefoon gebruiken in het verkeer.

Gewoontes soms best raar…

4. Inparkeren in stilte

Dat inparkeren van de auto door veel mensen als een lastige taak wordt ervaren, is niet nieuw. Maar ook hierbij houden Nederlanders er opmerkelijke gewoontes op na. Zo blijkt dat meer dan een kwart van de Nederlanders (26 procent) de muziek uitzet bij het inparkeren om zo in opperste concentratie de auto in het vak te sturen. Een derde (33 procent) vermijdt het fileparkeren zelfs het liefst en geeft aan dat zij liever langer zoeken naar een parkeerplek dan dat ze moeten fileparkeren.

Maar zeg nou zelf: draai jij je muziek of de radio ook niet al zachter als je simpelweg door je autoraampje tuurt of je het juiste huisnummer hebt gevonden?

