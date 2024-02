Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De één loopt op jonge leeftijd de ware tegen het lijf, terwijl de ander de bedpartners aaneenrijgt. Dat moet iedereen natuurlijk lekker zelf weten, maar het is altijd geinig om te kijken hoeveel seksuele partners Nederlanders gemiddeld in hun leven hebben en hoe dat zich verhoudt tot de rest van de wereld. Een onderzoek geeft daar een antwoord op.

Hoewel er vaak wordt gedacht dat vrouwen harder worden afgerekend op een hoog aantal bedpartners dan mannen, bleek uit een eerder onderzoek dat het juist andersom is.

Zoveel bedpartners hebben Nederlanders gemiddeld

Het onderzoek naar het gemiddeld aantal sekspartners werd gedaan door TooTimid. Het team bracht het gemiddelde aantal partners in 46 landen in kaart.

Hoe zit dat in Nederland? Nou, dat getal is wellicht lager dan je denkt. In ons land heeft men gemiddeld zeven bedpartners in hun leven. Daarmee staan ‘we’ op plek 33 in de lijst. Dat is lager dan het wereldwijde gemiddelde van negen partners.

Het land met de meeste bedpartners is Turkije, wat misschien ook best verrassend is, gezien het conservatieve imago van het land. Plek twee en drie zijn weggelegd voor Australië (13,3 bedpartners) en Nieuw Zeeland (13,2 bedpartners).

Dit zijn de landen met de meeste bedpartners:

Turkije: 14,5

Australië: 13,3

Nieuw-Zeeland: 13,2

IJsland: 13

Zuid-Afrika: 12,5

Finland: 12,4

Noorwegen: 12,1

Italië: 11,8

Zweden: 11,8

Zwitserland en Ierland: 11,1

De landen met gemiddeld de minste sekspartners

Het land met minste seksuele partners is India. Daar deelt men de lakens met slechts drie mensen. Na China komen Vietnam (3,2 bedpartners) en Hongkok (3,7 bedpartners) als het minst seksueel actief uit de bus. Opmerkelijk: alle landen in de top vijf met minste sekspartners liggen in Azië.

Dit zijn de landen met de minste bedpartners:

India: 3

China: 3,1

Vietnam: 3,2

Hongkong: 3,7

Indonesië: 5,1

Slowakije: 5,4

Maleisië: 5,8

Duitsland: 5,8

Polen: 6

Spanje: 6,1

Een detail dat verder opvalt in het onderzoek is hoe vergelijkbaar het gemiddelde aantal is bij buurlanden, zoals Canada en de Verenigde Staten of Australië en Nieuw-Zeeland.

