Masker (23) bestaat uit meer dan twintig mensen: ‘We zijn gestopt met tellen’

Voor iedereen een ander doucheproduct en allemaal een eigen tandenborstel. Emma Wortelboer bezoekt in Je Zal Het Maar Hebben Masker (23). Zij hebben een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) en noemen zichzelf het Masker-systeem. Omdat ze door een trauma ruim twintig personen zijn, willen ze ook in meervoudsvorm worden aangesproken.

„Het houdt in dat je extreem herhaaldelijk jeugdtrauma hebt meegemaakt voor de leeftijd van acht jaar en je bij de 10 procent van de kinderen hoort die daardoor gaat dissociëren, dus dat zijn alters”, legt een van de personen binnen Masker uit. De psychiatrie probeert met een speciale vorm van therapie van al die persoonlijkheden vaak weer één te maken, maar dat willen de personen in Masker liever niet. „Wij vinden dat moord.”

Wie er dan mag blijven, is telkens een ingewikkeld besluit. „We zijn gestopt met tellen”, antwoordt een van de alters van Makers wanneer Je Zal Het Maar Hebben-presentatrice Emma Wortelboer vraagt met hoeveel ze nu zijn. Onx, Scarlet, Jaydus: een greep uit de namen van de alters van Masker. „We hebben ook tweelingen en drielingen binnen het systeem. Daar struggelt onze therapeut vooral heel erg mee.”

Scarlet, een van de alters, geeft Wortelboer in Je Zal Het Maar Hebben een rondleiding door het huis. Ze legt uit dat spiegels in huis soms voor problemen kunnen zorgen. „Omdat wat ze laten zien niet weerspiegelt wie we zijn en daar kunnen mental breakdowns uit voortkomen.”

En ook in de badkamer wordt duidelijk welke impact alle persoonlijkheden binnen Masker op diens leven hebben. Scarlet, die er nog steeds is, legt uit: „We hebben allemaal andere doucheproducten.”

Wortelboers oog valt op de grote hoeveelheid tandenborstels. „Hoe werkt dat als jullie naar bed gaan en dus tanden gaan poetsen? Wordt er dan vijftien keer tanden gepoetst?” Dat blijkt niet het geval. „We hebben een schema. We poetsen onze tanden in de douche voor we gaan slapen en wanneer we wakker worden. De persoon die op dat moment front, die poetst dus onze tanden.”

Ook hebben de personen in Masker een partner. „Onze vrouw hoeft niet eens naar ons te kijken om te weten wie er op dat moment front.” Is zij dan verliefd op alle alters?, vraagt Wortelboer zich af. „Je zal altijd hebben met een groep dat er een paar mensen zijn die niet zo goed met jou kunnen en daar hebben we gewoon een heel realistisch gesprek over gehad.”

Niet alle persoonlijkheden van Masker zien haar als geliefde. Sommigen behandelen haar als vriend en er zijn zelfs alters die niet met haar om willen gaan. Toch willen ze binnenkort gaan samenwonen, al is het dan wel belangrijk dat er een eigen kamer komt voor het Masker-systeem. „Vooral als er dan alters zijn die niet zo goed met haar door één deur kunnen, dat ze zich kunnen terugtrekken in hun eigen ruimte.”

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

Niet alle alters van Masker delen dezelfde herinneringen. „Normaliter heb je een bubbel met herinneringen, mensen met DIS hebben meerdere bubbels die ook kunnen overlappen met elkaar.”

Maar dat hun jeugd traumatisch was, staat buiten kijf. „We kunnen ons daar wel kleine deeltjes van herinneren. Drugs, motorbende, traphouse, een huis waar allemaal junkies samenkomen. Uiteindelijk zijn we door jeugdzorg uit het huis getrokken en vastgebonden op een stoel”, vertelt een van hen.

En ook in het pleeggezin waar ze uiteindelijk terechtkomen gaat het niet goed. „De mishandeling ging nog een stapje omhoog in dat pleeggezin en ik vind het niet raar dat onze hersenen nieuw leven moesten ontwikkelen zodat we daar mee om konden gaan”, vertelt de persoon die nu in Masker naar voren is gekomen. Door het ontstaan van de alters worden herinneren gesplitst en daardoor minder zwaar om te dragen. „Elke alter draagt dus minder pijn.”

