Schoonmaak-mysterie: gooi je het gele dweiltje in de prullenbak of wasmachine na gebruik?

Zo’n beetje ieder huishouden beschikt over de onmiskenbare gele schoonmaakdoekjes. Hoewel bijna iedereen weleens een geel lapje door het huis haalt, hangt er ook een vraagstuk rondom dit huishoudelijke voorwerp. Want gooi je zo’n doekje na het schoonmaken weg of was je het dweiltje in de wasmachine?

Voor de mensen met smetvrees is het waarschijnlijk een gruwelijke gedachte om zo’n geel lapje eerst voor de toiletpot te gebruiken en daarna voor een schone eettafel. Maar voor diegenen die zich iets minder druk maken over bacteriën en vertrouwen op de kracht van de wasmachine is het geen enkel probleem. Maar wie heeft het bij het rechte eind?

Geel doekje na gebruik in wasmachine of prullenbak?

Want wat als je het gele lapje bijvoorbeeld hebt gebruikt in de wc? Kun je deze dan, na een wasbeurt, gewoon gebruiken voor het aanrecht? Of betekent het dat zodra de gele dweil een ultra-bacterieel-oppervlakte raakt, deze gelijk in de prullenbak mag? Wist je trouwens dat mensen het vaakst voedselvergiftiging oplopen in hun eigen keuken?

Het wetenschappelijke tijdschrift Quest nam deze kwestie onder de loep. Om te beginnen blijkt de omgang met het gele doekje al heel wat uit te maken. Zo is het zo dat bacteriën van een warme, vochtige en voedselrijke omgeving houden. Mocht je een vies aanrecht schoonmaken en daarna het doekje in een verfrommelde prop in een hoekje leggen, dan doe je de bacteriën een groot plezier. Door het achtergebleven vuil vermenigvuldigen de organismes zich razendsnel. Kies je er echter voor om het lapje uit te spoelen en te drogen te hangen? Dan hebben die bacteriën het een stuk minder naar hun zin.

Wc en keuken schoonmaken met dweiltje

Maar, nu antwoord op de prangende vraag: ‘Helpt de wasmachine bij een doek vol bacteriën?’ Volgens Jasper Fredrik, van schoonmaakfabrikant Sorbo, wel. „Bij de wasinstructies staat: maximaal zestig graden, zonder wasverzachter, niet in de droger.” Volgens hem kun je zo’n gele dweil zeker tien keer wassen. Dit geldt bij „standaard huishoudtoepassingen”. En jawel, daar vallen dus ook de keuken en wc onder.

En die theorie bevestigt ook de microbiologie, volgens Quest. Want volgens deze wetenschap zorgt het wasmiddel ervoor dat het vuil verdwijnt en bij een temperatuur van 60 graden, overleven schadelijke bacteriën een wasbeurt niet. En wanneer je dat gele doekje dan moet weggooien? Als de gaten in de stof verschijnen, is het tijd om het gele doekje te doen verdwijnen.

