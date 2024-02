Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Foutje, bedankt: man wint toch geen 340 miljoen dollar

Foutje, bedankt. Een man uit Washington waande zich even multimiljonair toen hij op de officiële website van de loterij zag dat hij 340 miljoen dollar had gewonnen. Maar de loterij zegt nu dat het winnende lot nog niet gevallen is.

Amerikaan denkt dat hij 340 miljoen dollar wint

John Cheeks kocht op 6 januari 2023 een Powerball-ticket en koos een unieke serie nummers, een combinatie van verjaardagen van gezinsleden en andere belangrijke cijfers. Op 8 januari klapte hij zijn laptop open en surfte hij naar de website van de loterij. Daar dacht hij erachter te komen schatrijk te zijn geworden, want zijn cijfers waren volgens de website de winnaar van 340 miljoen dollar.

„Ik werd een beetje opgewonden, maar schreeuwde niet”, zei Cheeks tegen NBC Washington. „Ik heb alleen beleefd een vriend gebeld. Ik nam een ​​foto zoals hij adviseerde, en dat was het. Daarna ging ik slapen.”

Lot kan in de prullenbak

Een paar dagen later wisselt Cheeks zijn lot in bij het kantoor van de loterij. Daar wordt het sprookje van Cheeks bruut verstoord. „Dit ticket is niet goed. Gooi het maar in de prullenbak. Je krijgt niet betaald. Daar staat een prullenbak”, zou een medewerker tegen Cheeks hebben gezegd.

Wat blijkt? De loterij had per ongeluk de verkeerde cijfers op hun website gezet. Volgens hen was er voor de trekking een test geweest, waardoor de foute winnende cijfers op de website stonden.

Cheeks laat het er niet bij zitten. Hij heeft zijn kaartje in een kluis bewaard, omdat hij nog steeds denkt dat hij recht heeft op het geld. Hij nam een advocaat in de arm en sleept meerdere partijen voor de rechter. Zijn advocaat vindt het excuus van de loterij ongeloofwaardig. Ook wijst hij naar eerdere rechtszaken, waarbij ook sprake was van een fout en deelnemers alsnog kregen uitbetaald. Wanneer de rechtszaak begint, is nog niet bekend.

